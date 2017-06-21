Cezaevlerine kadrolu çocuk gelişimciler görevlendirilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bakanlar Kurulunun, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetmeliği ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'te yapılan değişiklik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, ceza infaz kurumlarında personel ve hükümlülerin ruh, beden sağlığı ile bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan ve gerektiğinde tedavi sürecine katılarak psikolojik destek sağlayan ve müdahalede bulunan psiko-sosyal yardım servislerinde, psikolog ile sosyal çalışmacının yanı sıra sosyolog ve çocuk gelişimi uzmanı da görev yapacak.
Ceza infaz kurumlarındaki psiko-sosyal yardım servislerinde sosyolog ve çocuk gelişimi uzmanı da görevlendirilecek.
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