10:29, 21 Haziran 2017 Çarşamba

Azerbaycan, Ermenistan'ın sabotaj girişimini engelledi





Azerbaycan ordusu, cephe hattında sabotaj girişiminde bulunan Ermenistan timinin bir üyesini yakaladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Azerbaycan ordusu, cephe hattında sabotaj girişiminde bulunan Ermenistan timinin bir üyesini yakaladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun istihbarat ve sabotaj timinin dün akşam Azerbaycan mevzilerine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi. Açıklamada, Azerbaycan askerlerince tespit edilen timin mevzilere sızma girişiminin önlendiği ve Ermeni askerlerin geri çekildiği belirtildi. Bakanlık, Ermenistan sabotaj timinden bir askerin yakalandığını duyurdu.

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