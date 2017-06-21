10:49, 21 Haziran 2017 Çarşamba

ABD Kongresinde 'Suriyeli mülteciler' fotoğraf sergisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Turkish Heritage Organization (THO) tarafından Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla ABD Kongresinde izlenime sunulan ve Suriyeli mültecileri konu alan fotoğraf sergisi, Kongre üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından ilgiyle karşılandı.

Washington merkezli faaliyet gösteren THO, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla ABD Kongresinde "Sınırda: Suriyeli Kadınlar ve Çocuklar" adlı fotoğraf sergisi açtı.

Davetlilere Suriye'de yaşanan insanlık dramından en çok etkilenen kadın ve çocuklarla ilgili sunumların yapıldığı sergide yer alan fotoğraflar ilgi topladı.

"ULUSLARARASI TOPLUM DAHA FAZLA ADIM ATMALI"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ABD Temsilciler Meclisi Türk Dostluk Grubu Eş Başkanı ve Ohio vekili Cumhuriyetçi Steve Chabot, Suriye'de yaşananlara "dur" denilmesi için uluslararası toplumun daha fazla adım atması gerektiğini vurguladı.

THO Başkanı Ali Çınar ise etkinlik boyunca çok sayıda Kongre üyesinin de ziyaret ettiği serginin, Suriyeli mültecilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla hazırlandığını ve ABD'nin de bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi üyesi Massachusetts vekili Cumhuriyetçi Barbara Comstok ve Batı Virginia vekili Cumhuriyetçi Alex Mooney gibi isimler de sergiyi ziyaret ederek kısa birer teşekkür konuşması yaptı.

20 Haziran, 2001 yılından bu yana dünya genelinde "Dünya Mülteciler Günü" olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.