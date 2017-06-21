10:48, 21 Haziran 2017 Çarşamba

Bulgaristan'a gidecek yabancı plakalı araçlara uyarı





Özel araçlarıyla Bulgaristan'a seyahat edecek T.C. vatandaşları için seyahat uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi T.C. Sofya Büykelçiliği tarafından Bulgaristan'da yabancı plakalı araçlara yönelik son günlerde artan araç hırsızlıkları ile ilgili uyarı yapıldı. Uyarıda, "Türkiye plakalı özel araçlarıyla Bulgaristan’a seyahat eden veya Bulgaristan’dan üçüncü ülke plakalı araçlarla transit geçen vatandaşlarımızın araçlarının çalındığı olaylarda son günlerde artış görülmektedir. Özel araçlarıyla Bulgaristan’a seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın, seyahat öncesinde Bulgaristan’ı kapsayacak şekilde hırsızlığa karşı kapsamlı sigorta yaptırmaları ve Bulgaristan’da bulunulan sürede araçlarını kameralarla kontrolü sağlanan, geceleri ışıklandırılmış emniyetli veya kapalı garajlara park etmelerinde, güvenlik bakımından fayda görülmektedir. Ayrıca, karayolu seyahatlerinde hız sınırlamalarına riayet edilmesi, keyfi, uygunsuz ve usulsüz uygulamalara imkan verilmemesi bakımından önemlidir." denildi.

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