Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:53, 21 Haziran 2017 Çarşamba
Güncel
11:13, 21 Haziran 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Ergenekon Davası yeniden görülüyor
Ergenekon Davası yeniden görülüyor

Yargıtay’ın bozduğu karar sonrası yeniden görülmesine başlanacak Ergenekon davasının ilk duruşması bugün yapılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ergenekon davasının ilk duruşması bugün görülecek.

Dönemin özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan Ergenekon davasında karar 5 Ağustos 2013 tarihine çıkmıştı. Mahkeme bu kararında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a müebbet, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e ağırlaştırılmış müebbet, emekli Tuğgeneral Veli Küçük’e 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 99 yıl hapis, Tuncay Özkan’a ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 22 yıl 6 ay hapis emekli Orgeneral Hurşit Tolon’a ise müebbet cezalarına çarptırılmıştı.

Mahkemenin verdiği kararın ardından dosya Yargıtay’a gitti. Ancak Yargıtay Ergenekon terör örgütünün varlığına ilişkin somut delil ortaya koyulamadığı ve yargılamada usullere uyulmadığı gerekçesiyle bozdu.
Yargıtay’ın bozmasının ardından İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşma bugün görülecek. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndaki duruşmaya aralarında, eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, Prof. Dr. Yalçın Küçük, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Hıfzı Çubuklu, eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan’ın da olduğu çok sayıda sanık katıldı.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ise duruşmaya katılmadı. Başbuğ’u avukatı İlkay Sezer temsil edecek.

Bugün yapılacak duruşmada Yargıtay kararının okunmasının ardından sanıklara karar uyulup uyulmaması yönünde görüşleri sorulacak.



İlgili Konular Ergenekon davası
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Askerleri zehirleyen firma sahibine gözaltı
Askerleri zehirleyen firma sahibine gözaltı

Manisa'da 731 askerin zehirlendiği olayda yemek şirketinin GM'si gözaltına alındı
TSK'dan Hakurk ve Kandil'e hava harekatı
TSK'dan Hakurk ve Kandil'e hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen harekatta, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere ait 4 mağara, ikişer sığınak ve silah mevzisi imha edildi
İstinaf mahkemelerinin sayısı artıyor
İstinaf mahkemelerinin sayısı artıyor

Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye mahkemesi sayısı, eylül ayında iki mahkemenin daha faaliyete geçirilmesiyle 9'a çıkarılacak
Trafikte 2016 bilançosu çok ağır oldu
Trafikte 2016 bilançosu çok ağır oldu

Türkiye'de 2016'da meydana gelen trafik kazaları sonucunda 7 bin 300 kişi öldü, 303 bin 812 kişi yaralandı
Ergenekon Davası yeniden görülüyor
Ergenekon Davası yeniden görülüyor

Yargıtay’ın bozduğu karar sonrası yeniden görülmesine başlanacak Ergenekon davasının ilk duruşması bugün yapılıyor
Cezaevlerine kadrolu çocuk gelişimciler görevlendirilecek
Cezaevlerine kadrolu çocuk gelişimciler görevlendirilecek

Ceza infaz kurumlarındaki psiko-sosyal yardım servislerinde sosyolog ve çocuk gelişimi uzmanı da görevlendirilecek.
PKK'nın finans kaynağına büyük darbe
PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

Diyarbakır'ın 6 ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda 1,5 tonu toprağa gömülü olmak üzere 4 ton 710 kilogram esrar bulundu
Bayram alışverişi yapanlara saldırı 1'i ağır 5 yaralı
Bayram alışverişi yapanlara saldırı: 1'i ağır 5 yaralı

Gaziantep'te işlek bir caddede bayram alışverişi yapan vatandaşlara rastgele ateş eden kişi, 1'i ağır 5 kişiyi yaraladı
Valiler Kararnamesi ile 41 ilin valisi değişti LİSTE
Valiler Kararnamesi ile 41 ilin valisi değişti | LİSTE

Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi’ne göre; 41 ilin valisi değişti, 12 ilçenin kaymakamı vali olarak atandı
Kurtulmuş'tan Kongolu Müslümanlara ziyaret
Kurtulmuş'tan Kongolu Müslümanlara ziyaret

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Kongo'nun başkenti Brazavil'in Poto Poto Mahallesi'ndeki Brazavil Büyük Cami'de Müslümanlarla bir araya geldi ve namaz kıldı
quot Bizim aradığımız adalet 250 şehidimizin kanıdır quot
"Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla bir araya geldiği iftarda yaptığı konuşmada,"Birilerinin elinde kartonlarla yürüyerek, adalet araması gibi değil bizim aradığımız adalet. Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır " dedi
Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz
Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kamu olarak işlettikleri köprü ve otoyolların, 23 Haziran Cuma gününü 24 Haziran'a bağlayan gece yarısından, 28 Haziran sabah saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını söyledi
Filistin hükümetinden Türkiye'ye teşekkür
Filistin hükümetinden Türkiye'ye teşekkür

Filistin Bakanlar Kurulu, Gazze'ye gönderdiği yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür mesajı yayınladı
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS'ye giren adaylar, cevap kağıtlarını 10 gün süre ile https://ais.osym.gov.tr adresinden inceleyebilecek
FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' 12 yıl 6'şar ay hapis
FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' 12 yıl 6'şar ay hapis

Kırşehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan örgütün 5 "mahrem imamı", 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı
Askerin zehirlendiği yemek davasında gözaltılar arttı
Askerin zehirlendiği yemek davasında gözaltılar arttı

Kışlada zehirlenen 731 askerle ilgili yapılan gözaltılar 40'a yükseldi

Haberler

Ergenekon'da ilk duruşma 21 Haziran'da
Ergenekon'da ilk duruşma 21 Haziran'da

Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'a beraat
Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'a beraat

Ergenekon davası Ankara'ya gönderildi
Ergenekon davası Ankara'ya gönderildi

AİHM'den Ergenekon kararı
AİHM'den Ergenekon kararı

"Ergenekon'da kumpas" davası başladı
quot Ergenekon'da kumpas quot davası başladı

Ergenekon şüphelisine 'Usulsuz dinleme' tazminatı
Ergenekon şüphelisine 'Usulsuz dinleme' tazminatı

Erdoğan'dan Ergenekon kararı açıklaması
Erdoğan'dan Ergenekon kararı açıklaması

Gazetelerin Ergenekon başlıklarında büyük değişim!
Gazetelerin Ergenekon başlıklarında büyük değişim






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 