Trafikte 2016 bilançosu çok ağır oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, geçen yıl meydan gelen trafik kazası sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 9,9 azalarak 1 milyon 313 bin 359'dan 1 milyon 182 bin 491'e geriledi. Söz konusu kazaların 997 bin 363'ünü maddi hasarlı, 185 bin 128'ini ise ölümlü yaralanmalı kazalar oluşturdu. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75'i yerleşim yeri içinde, yüzde 25'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.
Türkiye’de geçen yıl trafik kazalarında 7 bin 300 kişi öldü. Bu kişilerden 3 bin 493'ü kaza yerinde, 3 bin 807'si ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Trafik kazalarında 303 bin 812 kişi yaralandı.
Ölümlerin yüzde 48,3'ü, yaralanmaların yüzde 67,3'ü yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 51,7’si, yaralanmaların ise yüzde 32,7’si yerleşim yeri dışında oldu.
Karayolu ağında 2016'da gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 43,5’i sürücü, yüzde 33,1'i yolcu, yüzde 23,4'ü ise yayalardan oluştu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 77,9'unun erkek, yüzde 22,1’inin kadın, yaralananların ise yüzde 69,3'ünün erkek, yüzde 30,7'sinin kadın olduğu görüldü.
Türkiye’de ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 213 bin 149 kusura bakıldığında kusurların yüzde 89,6'sının sürücü, yüzde 8,7'sinin yaya, yüzde 0,8'inin yol, yüzde 0,5'inin taşıt ve yüzde 0,4'ünün yolcu kaynaklı olduğu belirlendi.
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