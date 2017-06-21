Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:53, 21 Haziran 2017 Çarşamba
Güncel
11:22, 21 Haziran 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Trafikte 2016 bilançosu çok ağır oldu
Trafikte 2016 bilançosu çok ağır oldu

Türkiye'de 2016'da meydana gelen trafik kazaları sonucunda 7 bin 300 kişi öldü, 303 bin 812 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl meydan gelen trafik kazası sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 9,9 azalarak 1 milyon 313 bin 359'dan 1 milyon 182 bin 491'e geriledi. Söz konusu kazaların 997 bin 363'ünü maddi hasarlı, 185 bin 128'ini ise ölümlü yaralanmalı kazalar oluşturdu. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75'i yerleşim yeri içinde, yüzde 25'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Türkiye’de geçen yıl trafik kazalarında 7 bin 300 kişi öldü. Bu kişilerden 3 bin 493'ü kaza yerinde, 3 bin 807'si ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Trafik kazalarında 303 bin 812 kişi yaralandı.

Ölümlerin yüzde 48,3'ü, yaralanmaların yüzde 67,3'ü yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 51,7’si, yaralanmaların ise yüzde 32,7’si yerleşim yeri dışında oldu.

ÖLENLERİN YÜZDE 43,5'İ SÜRÜCÜ

Karayolu ağında 2016'da gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 43,5’i sürücü, yüzde 33,1'i yolcu, yüzde 23,4'ü ise yayalardan oluştu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 77,9'unun erkek, yüzde 22,1’inin kadın, yaralananların ise yüzde 69,3'ünün erkek, yüzde 30,7'sinin kadın olduğu görüldü.

Türkiye’de ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 213 bin 149 kusura bakıldığında kusurların yüzde 89,6'sının sürücü, yüzde 8,7'sinin yaya, yüzde 0,8'inin yol, yüzde 0,5'inin taşıt ve yüzde 0,4'ünün yolcu kaynaklı olduğu belirlendi.

 



Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Askerleri zehirleyen firma sahibine gözaltı
Askerleri zehirleyen firma sahibine gözaltı

Manisa'da 731 askerin zehirlendiği olayda yemek şirketinin GM'si gözaltına alındı
TSK'dan Hakurk ve Kandil'e hava harekatı
TSK'dan Hakurk ve Kandil'e hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen harekatta, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere ait 4 mağara, ikişer sığınak ve silah mevzisi imha edildi
İstinaf mahkemelerinin sayısı artıyor
İstinaf mahkemelerinin sayısı artıyor

Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye mahkemesi sayısı, eylül ayında iki mahkemenin daha faaliyete geçirilmesiyle 9'a çıkarılacak
Trafikte 2016 bilançosu çok ağır oldu
Trafikte 2016 bilançosu çok ağır oldu

Türkiye'de 2016'da meydana gelen trafik kazaları sonucunda 7 bin 300 kişi öldü, 303 bin 812 kişi yaralandı
Ergenekon Davası yeniden görülüyor
Ergenekon Davası yeniden görülüyor

Yargıtay’ın bozduğu karar sonrası yeniden görülmesine başlanacak Ergenekon davasının ilk duruşması bugün yapılıyor
Cezaevlerine kadrolu çocuk gelişimciler görevlendirilecek
Cezaevlerine kadrolu çocuk gelişimciler görevlendirilecek

Ceza infaz kurumlarındaki psiko-sosyal yardım servislerinde sosyolog ve çocuk gelişimi uzmanı da görevlendirilecek.
PKK'nın finans kaynağına büyük darbe
PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

Diyarbakır'ın 6 ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda 1,5 tonu toprağa gömülü olmak üzere 4 ton 710 kilogram esrar bulundu
Bayram alışverişi yapanlara saldırı 1'i ağır 5 yaralı
Bayram alışverişi yapanlara saldırı: 1'i ağır 5 yaralı

Gaziantep'te işlek bir caddede bayram alışverişi yapan vatandaşlara rastgele ateş eden kişi, 1'i ağır 5 kişiyi yaraladı
Valiler Kararnamesi ile 41 ilin valisi değişti LİSTE
Valiler Kararnamesi ile 41 ilin valisi değişti | LİSTE

Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi’ne göre; 41 ilin valisi değişti, 12 ilçenin kaymakamı vali olarak atandı
Kurtulmuş'tan Kongolu Müslümanlara ziyaret
Kurtulmuş'tan Kongolu Müslümanlara ziyaret

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Kongo'nun başkenti Brazavil'in Poto Poto Mahallesi'ndeki Brazavil Büyük Cami'de Müslümanlarla bir araya geldi ve namaz kıldı
quot Bizim aradığımız adalet 250 şehidimizin kanıdır quot
"Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla bir araya geldiği iftarda yaptığı konuşmada,"Birilerinin elinde kartonlarla yürüyerek, adalet araması gibi değil bizim aradığımız adalet. Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır " dedi
Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz
Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kamu olarak işlettikleri köprü ve otoyolların, 23 Haziran Cuma gününü 24 Haziran'a bağlayan gece yarısından, 28 Haziran sabah saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını söyledi
Filistin hükümetinden Türkiye'ye teşekkür
Filistin hükümetinden Türkiye'ye teşekkür

Filistin Bakanlar Kurulu, Gazze'ye gönderdiği yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür mesajı yayınladı
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS'ye giren adaylar, cevap kağıtlarını 10 gün süre ile https://ais.osym.gov.tr adresinden inceleyebilecek
FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' 12 yıl 6'şar ay hapis
FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' 12 yıl 6'şar ay hapis

Kırşehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan örgütün 5 "mahrem imamı", 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı
Askerin zehirlendiği yemek davasında gözaltılar arttı
Askerin zehirlendiği yemek davasında gözaltılar arttı

Kışlada zehirlenen 731 askerle ilgili yapılan gözaltılar 40'a yükseldi





Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 