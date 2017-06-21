İstinaf mahkemelerinin sayısı artıyor

Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye mahkemesi sayısı, eylül ayında Adana ve Bursa'da iki mahkemenin daha faaliyete geçirilmesiyle 9'a çıkarılacak.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla bölge adliye mahkemelerinin sayısının artırılması amacıyla çalışma yapıldı.
Bu kapsamda Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun'da hizmet veren bölge adliye mahkemelerinin yanı sıra iki ilde daha mahkeme kurulması kararlaştırıldı.
Adalet Bakanlığınca yapılan değerlendirmelerin ardından Adana ve Bursa'da bölge adliye mahkemesinin faaliyete geçirilmesi kararı verildi. Adana ve Bursa bölge adliye mahkemelerinin eylül ayında hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.
Adli yargıda "istinaf" olarak nitelendirilen bölge adliye mahkemelerinin sayısının 2019'da 15'e yükseltilmesinin planlandığı bildirildi.
Manisa'da 731 askerin zehirlendiği olayda yemek şirketinin GM'si gözaltına alındı
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen harekatta, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere ait 4 mağara, ikişer sığınak ve silah mevzisi imha edildi
Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye mahkemesi sayısı, eylül ayında iki mahkemenin daha faaliyete geçirilmesiyle 9'a çıkarılacak
Türkiye'de 2016'da meydana gelen trafik kazaları sonucunda 7 bin 300 kişi öldü, 303 bin 812 kişi yaralandı
Yargıtay’ın bozduğu karar sonrası yeniden görülmesine başlanacak Ergenekon davasının ilk duruşması bugün yapılıyor
Ceza infaz kurumlarındaki psiko-sosyal yardım servislerinde sosyolog ve çocuk gelişimi uzmanı da görevlendirilecek.
Diyarbakır'ın 6 ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda 1,5 tonu toprağa gömülü olmak üzere 4 ton 710 kilogram esrar bulundu
Gaziantep'te işlek bir caddede bayram alışverişi yapan vatandaşlara rastgele ateş eden kişi, 1'i ağır 5 kişiyi yaraladı
Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi’ne göre; 41 ilin valisi değişti, 12 ilçenin kaymakamı vali olarak atandı
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Kongo'nun başkenti Brazavil'in Poto Poto Mahallesi'ndeki Brazavil Büyük Cami'de Müslümanlarla bir araya geldi ve namaz kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla bir araya geldiği iftarda yaptığı konuşmada,"Birilerinin elinde kartonlarla yürüyerek, adalet araması gibi değil bizim aradığımız adalet. Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır " dedi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kamu olarak işlettikleri köprü ve otoyolların, 23 Haziran Cuma gününü 24 Haziran'a bağlayan gece yarısından, 28 Haziran sabah saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını söyledi
Filistin Bakanlar Kurulu, Gazze'ye gönderdiği yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür mesajı yayınladı
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS'ye giren adaylar, cevap kağıtlarını 10 gün süre ile https://ais.osym.gov.tr adresinden inceleyebilecek
Kırşehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan örgütün 5 "mahrem imamı", 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı
Kışlada zehirlenen 731 askerle ilgili yapılan gözaltılar 40'a yükseldi