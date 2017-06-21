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İstinaf mahkemelerinin sayısı artıyor
İstinaf mahkemelerinin sayısı artıyor

Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye mahkemesi sayısı, eylül ayında iki mahkemenin daha faaliyete geçirilmesiyle 9'a çıkarılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye mahkemesi sayısı, eylül ayında Adana ve Bursa'da iki mahkemenin daha faaliyete geçirilmesiyle 9'a çıkarılacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla bölge adliye mahkemelerinin sayısının artırılması amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun'da hizmet veren bölge adliye mahkemelerinin yanı sıra iki ilde daha mahkeme kurulması kararlaştırıldı.

Adalet Bakanlığınca yapılan değerlendirmelerin ardından Adana ve Bursa'da bölge adliye mahkemesinin faaliyete geçirilmesi kararı verildi. Adana ve Bursa bölge adliye mahkemelerinin eylül ayında hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.

Adli yargıda "istinaf" olarak nitelendirilen bölge adliye mahkemelerinin sayısının 2019'da 15'e yükseltilmesinin planlandığı bildirildi.



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