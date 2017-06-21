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12:53, 21 Haziran 2017 Çarşamba
Orta Asya
11:23, 21 Haziran 2017 Çarşamba

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Tacikistan ve Özbekistan arasında vize kalkabilir
Tacikistan ve Özbekistan arasında vize kalkabilir

Tacik ve Özbek işadamları iki ülke arasındaki vize rejiminin kaldırılmasını istiyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

20 Haziran'da Duşanbe’de Tacikistan ve Özbekistan hükümetleri arasında heyetler arasında görüşmesi gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan heyetteki işadamları ekonomik ilişkilerin başarılı gelişimi için, 2000 yılında uygulamaya konulan iki ülke arasındaki vize uygulamasının kaldırılmasını ya da sadeleştirilmesini teklif ettiler. Buna ek olarak, aynı zamanda Taşkent -Duşanbe uçak biletlerinde indirime gidilmesi de önerildi. Görüşmede taraflar iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmeyi ve karşılıklı yatırımları artırmanın yollarını tartıştı.

Toplantıda son yıllarda iki ülke arasındaki ticaret cirosunın giderek arttığı belirtildi. Bu yılın ilk beş ayında bu rakam 70 milyon dolar oldu. 2016 yılında bu rakam 2015 yılına göre yaklaşık 6 kat daha artarak 69 milyon dolar olmuştu.

 



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