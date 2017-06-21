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Marawi yeniden inşa edilecek
Marawi yeniden inşa edilecek

Sıkıyönetim ilan edilen Mindanao'nun Marawi kentinin yeniden kurulması çalışmalarını hızlandırmak için kente teknik malzeme ve personel gönderildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filipinler hükümeti, DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün kuşatması altındaki Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentini yeniden inşa etmeye başladı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Restituto Padilla, Maute militanları arasındaki çatışmaların yaklaşık bir aydır sürdüğü Marawi'nin yeniden kurulması çalışmalarını hızlandırmak için kente teknik malzeme, ordu mensupları ve personel gönderildiğini açıkladı.

Padilla, Maute militanlarının daha önce kale olarak kullandığı 16 binanın hükümet güçlerince geri alındığını belirtti.

Marawi'de inşa çalışmaları için halihazırdaki personel sayısı hakkında bilgi vermeyen Padilla, ordunun en az 2 tabur personeli kentte görevlendirmeyi planladığını ifade etti.

Padilla, "Düşman direnişi azalıyor ve güvenlik güçleri ilerleyişini hızlandırdığından (militanların) ellerindeki alanlar küçülmeye devam ediyor. Askerler, düşmanın bir zamanlar elinde tuttuğu konumlara ilerleyişini sürdürüyor." dedi.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella da sıkıyönetim ilan edilen Marawi'yi yeniden inşa etmek için Savunma Bakanlığının yürüteceği program kapsamında hükümetin 199 milyon dolar ayıracağını söyledi.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte dün Savunma Bakanlığının yürüteceği programa hükümetin ayıracağı rakamı iki katına çıkaracağını duyurmuştu. Duterte, Marawi'de sıkıyönetim ilan ettiği için kent sakinlerinden özür dileyerek kentin yeniden kurulacağına dair söz vermişti.

Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) Direktörü Ricardo Jalad, geçen hafta hükümetin daha önceki badirelerden ders aldığına dikkati çekerek, savaşın vurduğu kentin hızla onarılacağını söylemişti.

Kentte yaklaşık 4 haftadır süren çatışmalarda ölenlerin sayısı 300'ü aştı. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Abella, pazartesi günü basın toplantısında, yaklaşık 4 haftadır süren çatışmalarda 257 militanın öldürüldüğünü belirtmişti.

Marawi'deki çatışmalarda, 15 Haziran itibarıyla 29 sivilin öldürüldüğü açıklanmıştı.

Filipinler'de ordu, 23 Mayıs'ta, Marawi'de ABD'nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a operasyon düzenlemiş, çıkan çatışmalardDEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Devlet Başkanı Duterte, eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmiş ve Rusya ziyaretini yarıda keserek ülkeye dönmüştü.

Ordu, 31 Mayıs'ta Marawi'nin yüzde 90'ında kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Ülkede adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen Maute örgütü, Abdullah Maute ve kardeşi Ömer tarafından 2012'de kurulmuştu. Maute, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.



İlgili Konular marawi Filipinler Mindanao
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