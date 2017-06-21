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12:53, 21 Haziran 2017 Çarşamba
Amerika
12:10, 21 Haziran 2017 Çarşamba

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ABD'de katledilen Müslüman kızın babası ilk kez konuştu
ABD'de katledilen Müslüman kızın babası ilk kez konuştu

ABD'nin Virginia eyaletinde pazar günü öldürülen 17 yaşındaki Nabra Hassanen'in babası, kızının Müslüman olduğu için saldırıya uğradığını ve bunun nefret suçu olduğunu söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Virginia eyaletinde pazar günü öldürülen 17 yaşındaki Nabra Hassanen'in babası Mahmud Hassanen, kızının Müslüman olduğu için saldırıya uğradığını ve bunun nefret suçu olduğunu söyledi.

Mısır asıllı Amerikan vatandaşı Hassanen yaptığı açıklamada, hiç beklemedikleri bir olayla yüzleştiklerini ve büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Hem kendisinin hem de eşinin bu olay karşısında şoke olduğunu kaydeden 60 yaşındaki Hassanen, "Bunun kızımın başına gelmesini beklemiyorduk. 3 çocuğum daha var ve onlara bu durumu anlatmakta zorlanıyorum." dedi.

Nabra’nın öldüğünü 3,5 yaşındaki en küçük kızına henüz söyleyemediğini ifade eden Hassanen, 10 ve 11 yaşındaki iki çocuğuna durumu anlatmakta çok zorlandığını dile getirdi.

"BENCE BU BİR NEFRET SUÇUDUR"

Hassanen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben Müslümanım. Bir insanın herhangi bir zamanda ve mekanda ölebileceğine inanıyorum. Ama onun bu şekilde öldürülmesini asla beklemiyordum. Polis olayla ilgili istediğini söyleyebilir. Ama suçlu neden başka bir grubun değil de kızımın olduğu grubun peşinden gitti ve ona beyzbol sopasıyla saldırdı. Bence bu bir nefret suçudur."

Mısır'da büyüdüklerini ve ailesinin kendisine herkesi sevmeyi öğrettiğini belirten Hassanen, "Kızlarımı da bu şekilde yetiştirmeye çalışıyorum, onlara diğer insanları sevmelerini öğretiyorum. Kimseye renginden, dininden veya başka bir sebepten dolayı vurmadık. Nabra’nın sadece Müslüman değil, Hristiyan ve Hindu arkadaşları da vardı ve onları zaman zaman eve de davet ederdi." diye konuştu.

"ABD’DE İSLAMOFOBİNİN YÜKSELİŞİNDEN ENDİŞE DUYUYORUM"

Saldırıdan sonra ABD’ye bakışının değişmediğini ve hala ABD'yi sevdiğini söyleyen acılı baba, "ABD’de İslamofobinin yükselişinden endişe duyuyorum. İnancı bir kenara koyun, biz insanız. Neden birbirimizi sevemiyoruz? Herkesin kendi inancıyla baş başa rahat bırakılması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Olayın yaşandığı gece kızının neden hedef seçildiği sorusuna Hassanen, "Kızım öldürüldü çünkü bir Müslümandı. Başı örtülüydü. Onu öldüren kişi, tesettürlü 15-16 kızı takip etti ve içlerinden benim kızımı öldürdü." ifadelerini kullandı.



İlgili Konular Mahmud Hassanen Nabra Hassanen ABD
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