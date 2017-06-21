12:34, 21 Haziran 2017 Çarşamba

DEAŞ okul basıp öğrencileri rehin aldı





DEAŞ örgütü Filipinler'de bir okulu basarak öğrencileri rehin aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Filipinler'de askeri bir yetkili, DEAŞ üyelerinin Çarşamba günü güneydeki bir Filipin köyünde bir ilkokulu işgal ettiğini ve öğrencileri rehin aldığını söyledi. Bölge sorumluluğundaki ordu bölümü sözcüsü Kaptan Arvin Encinas, AFP'ye telefonla "Şu an itibariyle sivilleri okulda tutuyorlar, onları insan kalkanı olarak kullanıyorlar" dedi.

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