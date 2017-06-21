12:42, 21 Haziran 2017 Çarşamba

Askerleri zehirleyen firma sahibine gözaltı





Manisa'da 731 askerin zehirlendiği olayda yemek şirketinin GM'si gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Manisa'da 731 askerin zehirlendiği olayla ilgili yemek şirketinin Genel Müdürü gözaltına alındı.

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