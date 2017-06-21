12:42, 21 Haziran 2017 Çarşamba

Askerlerin zehirlendiği olayda firma sahibi gözaltında





Manisa'da 731 askerin zehirlendiği olayda yemek şirketinin GM'si gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kışlaya yemek veren şirketin genel müdürü İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Genel müdür, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında, 17 Haziran'da yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmış, olayla ilgili soruşturma kapsamında 39 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 25'i adliyeye sevk edilmişt

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.