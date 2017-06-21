Askerlerin zehirlendiği olayda firma sahibi gözaltında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kışlaya yemek veren şirketin genel müdürü İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Genel müdür, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında, 17 Haziran'da yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmış, olayla ilgili soruşturma kapsamında 39 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 25'i adliyeye sevk edilmişt
MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ilişkin, "Yürüyün yürümesine de aman düşmeyin, yarı yolda üşenip geri dönmeyin. Soluğunuz yeterse Pensilvanya'ya kadar gidin, geri gelmeyin" dedi
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"Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile eski komutanlar Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosya ile Danıştay saldırısı dosyasının ayrılmasına karar verildi
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