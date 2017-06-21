12:42, 21 Haziran 2017 Çarşamba

Tayvan'da orta şiddette deprem





Tayvan'da yerel saatle 03.25'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tayvan'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Tayvan resmi haber ajansının (CNA) Meteoroloji Bürosuna dayandırdığı haberde, 5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün adanın kuzeydoğusundaki Yilan ilçesi açıkları olduğu belirtildi. Yerel saatle 03.25'te meydana gelen deprem, yerin 61,5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

İlgili Konular Tayvan tayvanda deprem

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.