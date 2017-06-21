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Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımları sürecek
Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımları sürecek

Gazze'ye yönelik 10 bin ton yardım malzemesi taşıyan gemiyi Aşdod Limanı'nda karşılayan Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Ökem, Gazze'ye yönelik yardımlarının süreceğini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Kemal Ökem, "Gazze'de yaşanan sıkıntıların hafifletilebilmesi için Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

"Şefkat gemisi Gazze yolunda" sloganıyla pazar günü Mersin'den yola çıkan gemi, yaklaşık 40 saatlik yolculuğun ardından Aşdod Limanı'na demirledi. 10 bin tonluk gemideki yardım malzemelerini karşılayan Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem, limanda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımlarının bundan sonra da süreceğini söyledi.

GAZZE'YE GÖNDERİLEN ÜÇÜNCÜ YARDIM GEMİSİ

Bu geminin Türkiye'nin İsrail ile normalleşme anlaşmasının ardından Gazze'ye gönderdiği üçüncü yardım gemisi olduğunu hatırlatan Ökem, "Türkiye'den Başbakan Yardımcımız Veysi Kaynak gemiyi uğurlamıştı. Burada da bu sabah biz karşıladık. Şuanda boşaltma işlemi devam ediyor. İlk iki gemide olduğu gibi şimdi de biran evvel bu yardımların Gazze'ye ulaştırılması için yerel makamlardan yakın işbirliği gördük. Bu işbirliği tabi Gazze'ye girişe kadar. Girişten sonra arkadaşlarımız orada dağıtımına nezaret edecek." dedi.

Türkiye'nin Gazze'ye yardımlarının bununla sınırlı olmadığını belirten Ökem, "TİKA'nın projeleri var içeride. Enerji Bakanlığımızın görüşmeleri var, enerji sorununun çözülebilmesi için bir takım girişimleri ve projeleri var. Uluslararası kuruluşlarla temaslarımız devam ediyor. İnşallah, Gazze'de yaşanan sıkıntıların hafifletilebilmesi için Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ökem, kamyonlara yüklenen yardım malzemelerinin güvenlik kontrolünden sonra yarın sabahtan itibaren Gazze'ye ulaştırılmaya başlanacağını söyledi.

"ŞEFKAT"

"Şefkat" adı verilen gemide AFAD koordinasyonunda toplanan, 50 bin gıda kolisi, 5 bin ton un, 100 ton bisküvi ve kek, 50 bin muhtelif giyecek, 1000 bayramlık giysi, 18 bin 100 oyuncak, 32 bin kırtasiye seti ve çocuklar için bayram hediyesi olarak bin 10 bisiklet bulunuyor. Yardım malzemeleri, indirme işleminin ardından, AFAD'ın koordinesinde Gazze'ye götürülüp ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Türkiye, İsrail ile varılan normalleşme anlaşmasının ardından geçen yıl da Gazze'ye iki yardım gemisi göndermişti.



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