Brüksel saldırganı sabıkalı çıktı

Belçika resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Brüksel Merkez Tren İstasyonu'nda güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın cinsel istismar suçundan sabıkası bulunduğu ve polis tarafından bilindiği kaydedildi.
Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, saldırganın kimliğinin belirlendiğini ancak soruşturmayı olumsuz etkilememek için adının şimdilik açıklanmayacağını belirtti.
Saldırganın 37 yaşında bir erkek olduğu ve Brüksel'in Molenbeek bölgesinde ikamet ettiği iddia ediliyor.
Olayın gerçekleştiği, gece güvenlik kordonuna alınan Brüksel Merkez Tren İstasyonu sabah halkın kullanımına tekrar açıldı.
Belçika Başbakanı Charles Michel, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Brüksel Merkez Tren İstasyonu'nda dün akşam etkisiz hale getirilen saldırganın terör saldırısı gerçekleştirmek için istasyonda bulunduğunu bildirdi.
Michel, "Dün Brüksel'deki merkez istasyonda bir terör saldırısı engellendi. Bomba patlatmak isteyen bir saldırgan, askeri güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi ve bölgede güvenlik önlemleri alındı. Olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.
Ülke genelinde güvenlik önlemlerinin artırılacağına, özellikle kamu alanlarında ek önlemler alınacağına dikkati çeken Michel, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Belçika'daki alarm seviyesinin değişmesine yönelik bir karar alınmadığını, alarm seviyesinin üçte tutulacağını kaydetti.
Michel, güvenlik güçlerinin çok profesyonel bir şekilde hareket ettiğini ve büyük bir terör saldırısını engellediğini vurguladı.
Olayı yakından takip ettiklerini dile getiren Michel, "Teröristlerin bizi korkutmasına izin vermeyeceğiz. Özgürlüğümüzü ve demokrasimizi savunmaya devam edeceğiz. Mümkün olduğu kadar normal hayatımıza devam etmeye çalışacağız." diye konuştu.
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