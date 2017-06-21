Mülteci gününde BM'den eğlenceli kutlama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle Etiyopya’nın Gambella eyaletindeki mülteci kamplarında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de katıldı.
Ülkelerinde yaşama şartları zorlaşan insanların vatansız kalmalarının dramına ironik olarak kutlama ve tören havasında gerçekleşen etkinlikte mülteci kampında basın mensuplarına açıklama yapan Gebeyehu, komşu ülkelerdeki sığınmacıların savaş ve kıtlık gibi sebeplerden ülkelerine geldiğine işaret ederek, mültecilerin barınması konusunda BM kurumlarıyla iş birliği ve yardımlaşmayı sürdüreceklerini vurguladı.
Afrika'nın en çok mülteci barındıran ülkelerinden biri olan Etiyopya'nın mülteci politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gebeyehu, "Etiyopya uyguladığı açık kapı politikasıyla Eritre, Güney Sudan, Yemen ve Somali’den mültecileri kabul etmeyi sürdürüyor." diye konuştu.
BM'DEN TİMSAH GÖZYAŞLARI
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ise konuşmasında, bölgede artarak devam eden mülteci akınına ve ihtiyaçlara dikkati çekti.
Grandi kutlama alanına gelirken onunla birlikte ünlü müzisyenler, uluslararası haber kanalı CNN ve AP'den gelen muhabirler, rengarenk kutlamaların yapıldığı etkinliği kayıt altına alıp medyada yayınlayarak BM'nin reklamını yaptı.
Ülkenin açık kapı politikasının önemli olduğunu dile getiren Grandi, uygulanan güvenlik stratejisinin yerel sakinler ve gelen mülteciler arasındaki barışın sürmesine katkı sağladığını kaydetti.
Etiyopya, 20 farklı ülkeden yaklaşık 900 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor.
Ülkenin farklı bölgelerindeki kamplarda kalanların çoğunluğunu Güney Sudan, Somali, Eritre ve Sudan’dan gelen sığınmacılar oluşturuyor.
https://twitter.com/AFP/status/877295005559160834
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