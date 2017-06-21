Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:36, 21 Haziran 2017 Çarşamba
Avrupa Birliği
14:05, 21 Haziran 2017 Çarşamba

  • Paylaş
AB'den Karadağ ve Sırbistan için yeni fasıllar
AB'den Karadağ ve Sırbistan için yeni fasıllar

AB'ye katılım müzakereleri kapsamında, Karadağ için "Malların Serbest Dolaşımı" ile "Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu", Sırbistan içinse "Gümrük Birliği" ile "Fikri Mülkiyet Hukuku" başlıklı fasıllar açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği'nin (AB), Balkan ülkeleri Karadağ ile Sırbistan için 2'şer yeni faslı müzakereye açtığı bildirildi.

Lüksemburg'da dün düzenlenen Hükümetler Arası Katılım Konferansı'nda AB, Karadağ için "Malların Serbest Dolaşımı" ile "Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu", Sırbistan içinse "Gümrük Birliği" ile "Fikri Mülkiyet Hukuku" başlıklı fasılları açtı.

Konuya ilişkin Karadağ Avrupa İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, açılan yeni iki fasıl ile Karadağ'ın AB'ye katılım müzakerelerinde yeni bir yola girdiği belirtilerek, "Dış İlişkiler" başlıklı faslın da geçici olarak kapatıldığı ifade edildi. Açıklamada, 5 yıldır süren katılım müzakereleri kapsamında Karadağ'ın 28 fasıl açtığı, bunlardan 3'ünü geçici olarak kapattığı hatırlatıldı.

"Gümrük Birliği" ve Fikri Mülkiyet Hukuku" başlıklı iki yeni fasıl açılan Sırbistan'ın Avrupa Entegrasyonu Bakanı Jadranka Joksimovic, bugüne kadar toplam 10 fasıl açtıklarını anımsatarak, "Yeni fasılların açılması, AB'nin kapılarının Sırbistan'a açık olduğunun göstergesidir." ifadesini kullandı.

Katılım müzakerelerine 2012'de başlayan Karadağ ile 2014'te başlayan Sırbistan, AB üyeliğine en yakın iki Balkan ülkesi olarak gösteriliyor.



İlgili Konular Karadağ Sırbistan AB
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Birliği Haberleri
Macron skandal siftahını yaptı 4 bakan istifa etti
Macron skandal siftahını yaptı: 4 bakan istifa etti

Bu sabah Fransa'da MoDem’in lideri ve Adalet Bakanı François Bayrou ve Avrupa Birliği Bakanı Marielle de Sarnez de görevinden istifa etti.
Romanya'da hükümet düştü
Romanya'da hükümet düştü

Başbakan Grindeanu hükümeti, Mecliste gensoru önergesinin kabul edilmesi sonucu düşürüldü
Fransa'da sıcak alarmı
Fransa'da sıcak alarmı

Fransa'nın üçte ikisinde aşırı sıcaklıklar nedeniyle turuncu alarm verildi
AB zirvesinde gündem internetteki terör içerikleri
AB zirvesinde gündem, internetteki terör içerikleri

AB liderleri, bu hafta yapacakları zirvede güvenlik politikası kapsamında internet ortamındaki terör içeriklerinin kaldırılmasını ele alacak
ABD'nin Rusfobisi'ne Lavrov'dan kınama
ABD'nin Rusfobisi'ne Lavrov'dan kınama

Rusya Dışişleri Bakanı Fransız meslektaşı ile yaptığı görüşme sonrasında ABD'nin Rusfobisi'ni kınadı
Suudi Arabistan'da kral seçim yasasına radikal düzenleme
Suudi Arabistan'da kral seçim yasasına radikal düzenleme

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens'in değiştirildiği Kraliyet Divanı kararlarıyla kral ve veliaht seçim yasasında yapılan düzenlemeyle torunların önü açılırken, kralın, oğlunu veya kardeşini veliaht olarak ataması engellenecek
İran Suudi Arabistan'dan balıkçılarını geri istedi
İran, Suudi Arabistan'dan balıkçılarını geri istedi

Tahran yönetimi, Suudi Arabistan kara sularında gözaltına alınan 3 İranlının "balıkçı" olduğunu öne sürerek serbest bırakılmalarını istedi
AB'den Karadağ ve Sırbistan için yeni fasıllar
AB'den Karadağ ve Sırbistan için yeni fasıllar

AB'ye katılım müzakereleri kapsamında, Karadağ için "Malların Serbest Dolaşımı" ile "Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu", Sırbistan içinse "Gümrük Birliği" ile "Fikri Mülkiyet Hukuku" başlıklı fasıllar açıldı
Suudi Arabistan'da bayram tatili 23 güne çıkarıldı
Suudi Arabistan'da bayram tatili 23 güne çıkarıldı

Suudi Arabistan'da Kral Selman'ın talimatı üzerine Ramazan Bayramı tatilinin 23 güne çıkarıldığı bildirildi
Brüksel saldırganı sabıkalı çıktı
Brüksel saldırganı sabıkalı çıktı

Brüksel Merkez Tren İstasyonu'nda üstünde patlayıcı olduğu şüphesiyle güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen zanlısı, cinsel istismar suçundan sabıkalı çıktı
Mülteci gününde BM'den eğlenceli kutlama
Mülteci gününde BM'den eğlenceli kutlama

Dünya mülteci günü dünyada insanları uyguladıkları veya izin verdikleri politikalarla iltica etmek zorunda bırakan büyük güçlerin adeta kendilerini rahatlattıkları bir gösteriye dönüştü
Tayvan'da orta şiddette deprem
Tayvan'da orta şiddette deprem

Tayvan'da yerel saatle 03.25'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
DEAŞ okul basıp öğrencileri rehin aldı
DEAŞ okul basıp öğrencileri rehin aldı

DEAŞ örgütü Filipinler'de bir okulu basarak öğrencileri rehin aldı
ABD'de katledilen Müslüman kızın babası ilk kez konuştu
ABD'de katledilen Müslüman kızın babası ilk kez konuştu

ABD'nin Virginia eyaletinde pazar günü öldürülen 17 yaşındaki Nabra Hassanen'in babası, kızının Müslüman olduğu için saldırıya uğradığını ve bunun nefret suçu olduğunu söyledi
Marawi yeniden inşa edilecek
Marawi yeniden inşa edilecek

Sıkıyönetim ilan edilen Mindanao'nun Marawi kentinin yeniden kurulması çalışmalarını hızlandırmak için kente teknik malzeme ve personel gönderildi
Tacikistan ve Özbekistan arasında vize kalkabilir
Tacikistan ve Özbekistan arasında vize kalkabilir

Tacik ve Özbek işadamları iki ülke arasındaki vize rejiminin kaldırılmasını istiyor.

Haberler

NATO'nun en yeni üyesi Karadağ için tören düzenlendi
NATO'nun en yeni üyesi Karadağ için tören düzenlendi

Karadağ'ın NATO üyeliği resmen başladı
Karadağ'ın NATO üyeliği resmen başladı

Karadağ Meclisi NATO üyeliğini onayladı
Karadağ Meclisi NATO üyeliğini onayladı

Karadağ'da Türkçe kurslarına yoğun ilgi
Karadağ'da Türkçe kurslarına yoğun ilgi

Karadağlı anneler hükümet binasına girmek istedi
Karadağlı anneler hükümet binasına girmek istedi

Fransa'dan Karadağ'ın NATO üyeliğine onay
Fransa'dan Karadağ'ın NATO üyeliğine onay

Karadağ'da darbe planı iddiasına yakalama kararı
Karadağ'da darbe planı iddiasına yakalama kararı

Karadağ'daki 'darbe iddiası' tartışılmaya devam ediyor
Karadağ'daki 'darbe iddiası' tartışılmaya devam ediyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 