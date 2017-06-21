Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs yüklü tırlar ve mühimmat taşıyan askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen 4'ü obüs yüklü tırdan oluşan 11 araçlık konvoy, Kilis'ten geçerek Musabeyli Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.
Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Katar'a kargo gönderdiğimiz uçakların sayısı 105 oldu. Normal gıda maddelerini uçakla götürmek ekonomik değil. İlk gemimiz bugün Katar'a doğru yola çıkacak, ardından gemilerle devam edeceğiz." dedi.
Çeşitli birliklerden gönderilen obüslerin yüklü olduğu tır ve askeri araçlar Kilis'e ulaştı
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