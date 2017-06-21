İran, Suudi Arabistan'dan balıkçılarını geri istedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İran, Suudi Arabistan'ın gözaltına aldığı 3 İran vatandaşının "balıkçı" olduğunu öne sürerek serbest bırakılmalarını istedi.
İran İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, cuma gecesi Suudi Arabistan kara sularındayken gözaltına alınan iki kayıktaki 3 kişinin balıkçı olduğu iddia edilerek ivedilikle serbest bırakılmaları gerektiği belirtildi.
Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Uluslararası İletişim Merkezi, İran Devrim Muhafızlarına ait 3 deniz botunun cuma gecesi Suudi Arabistan kara sularında yer alan El-Mercan petrol sahasındaki platforma saldırı düzenleme girişiminde bulunduğunu, müdahale sonucu botlardan birinin uzaklaştığını, iki bottaki 3 kişinin yanlarındaki mühimmat ve patlayıcılarla gözaltına alındığını duyurmuştu.
İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Resul Senayirad ise dün yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın söz konusu iddialarını yalanlayarak bu ülkeyi "psikolojik savaş" yürütmekle suçlamıştı.
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