Katar'a ilk destek gemisi bugün yola çıkıyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bazı Arap ülkeleriyle kriz yaşayan Katar'a gıda ve malzeme desteğine ilişkin soruları cevapladı.
Katar'ın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Türkiye'nin attığı adımlar konusunda bilgi veren Zeybekci, "Türkiye ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor. Kısa sürede bu problemin ortadan kalkacağına inanıyoruz. Türkiye'den Katar'a gönderdiğimiz kargo uçaklarının sayısı 105 oldu." diye konuştu.
Sürecin uçakla sürdürülebilir olmadığını anlatan Zeybekci, şöyle devam etti:
"Normal gıda maddelerini uçakla götürmek ekonomik değil. İlk gemimiz bugün Katar'a doğru yola çıkacak, ardından gemilerle devam edeceğiz. Karayolunu da şu anda kullanmaya başladık. Gıda maddelerinin ardından daha dayanıklı tüketim ve ev ihtiyaç malzemelerine başladık. Önümüzdeki günlerde diğer alanlara doğru da hızlı bir şekilde geçeceğiz. Temenni ediyorum ki bir an durum normalleşir ve Körfez'de kardeşler arasındaki problem biter, Ramazan Bayramı'na problemsiz girmek güzel olur. Ramazan gibi mübarek bir günde kardeşler arasında kucaklaşma olmasını temenni ediyoruz."
Zeybekci, mahkeme kararıyla Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan Booking.com yetkilileriyle yarın gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin de "Yarın bir sonuç açıklanacağını zannetmiyorum. Arkadaşlarımız görüştüler ama benim ilk görüşmem olacak. Genel itibarıyla dinleme ve taleplerini değerlendirme toplantısı yapacağız. Çok hızlı sonuç almak isteriz." ifadelerini kullandı.
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Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Katar'a kargo gönderdiğimiz uçakların sayısı 105 oldu. Normal gıda maddelerini uçakla götürmek ekonomik değil. İlk gemimiz bugün Katar'a doğru yola çıkacak, ardından gemilerle devam edeceğiz." dedi.
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