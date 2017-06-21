14:48, 21 Haziran 2017 Çarşamba

Suudi Arabistan'da kral seçim yasasına radikal düzenleme

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan'da veliaht prensin değiştirildiği Kraliyet Divanı kararlarıyla kral ve veliaht seçim yasasında yeni düzenlemeler yapıldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan kraliyet kararnamesiyle, Suudi Arabistan Kralının seçimini öngören Anayasanın 50'nci maddesi değiştirildi. Buna göre, "Kral, kurucu lider Abdulaziz bin Abdurrahman bin Suud'un oğulları arasından seçilir" hükmü, "Kral, kurucu lider Abdulaziz bin Abdurrahman bin Suud'un oğulları ve torunları arasından seçilir." şeklinde düzenlendi.

Kararnamede, seçilecek kişilerin ülkenin kurucu lideri Abdulaziz bin Abdurrahman bin Suud'un soyundan olması şartı korunurken, Kral'ın oğlunu veya kardeşini veliaht olarak atamasını engelleyen bir düzenleme yapıldı.

Buna göre Kral'ın veliaht olarak amcası, yeğeni veya geniş aileden farklı bir erkeği seçebileceği; kendi oğlunu veya kardeşini veliaht tayin edemeyeceği belirtildi.

Söz konusu düzenleme Kral Selman'ın oğlu Muhammed bin Selman'ı veliaht olarak seçmesinden sonra yapıldığı için değişikliğin kendisi ve oğlunu kapsamadığı ifade ediliyor.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı sabah saatlerinde yayımladığı kararnamelerle birçok üst düzey makamda görev değişiklikleri yapmıştı. Bunlar arasında en çok dikkati çeken, Muhammed bin Nayif'in yerine Kral Selman'ın oğlu Muhammed bin Selman'ın birinci veliaht olarak atanması olmuştu.