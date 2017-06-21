AB zirvesinde gündem, internetteki terör içerikleri

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, bu hafta yapacakları zirvede güvenlik politikası kapsamında internet ortamındaki terör içeriklerinin kaldırılmasını ele alacağı bildirildi.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, 22-23 Haziran tarihlerinde yapılacak zirve dolayısıyla AB ülkelerinin liderlerine davet mektubu gönderdi. Tusk mektubunda, Avrupa'daki AB karşıtı güçlerin giderek zayıflaması dolayısıyla, birkaç ay önceki havanın değiştiğini belirterek, artık daha iyimser olduklarını ifade etti.
Zirvede öncelikle güvenlik konusunu ele alacaklarına dikkati çeken Tusk, terörizmin büyük bir tehdit olmayı sürdürdüğünü, son saldırıların, Avrupa'daki radikalleşmede yeni bir dalgayı gösterdiğini vurguladı.
AB'nin bu mücadelede ulusal devletlerin yerini almayacağını çünkü politikaların uygulanmasının hükümetlere bağlı olduğunu dile getiren Tusk, şunları kaydetti:
"Fakat AB bu mücadeleyi kazanmak için yardım edebilir. Şu ana kadar yabancı savaşçılar ve (çatışma bölgelerinden) geri dönenler konusunda ilerleme kaydedildi. Şimdi internet endüstrisi ile iş birliğini artırmanın zamanı geldi. Terörist propaganda, internete yüklenmesinden sonraki ilk birkaç saatinde en büyük etkiyi oluşturuyor. Bu nedenle, endüstriyi, terörist materyali yayan veya şiddeti teşvik eden içeriği otomatik olarak algılayacak ve kaldıracak araçlar geliştirebilmeleri için teşvik etmeliyiz."
Zirvede göç sorununu ve Orta Akdeniz güzergahındaki durumu gözden geçirmeleri gerektiğini belirten Tusk, Libya ile iş birliğinin önemine değindi.
Tusk, zirvede liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeler konusunda bilgilendireceğini de ifade etti.
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AB liderleri, bu hafta yapacakları zirvede güvenlik politikası kapsamında internet ortamındaki terör içeriklerinin kaldırılmasını ele alacak
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