ABD'nin Rusfobisi'ne Lavrov'dan kınama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Salı günü yaptığı açıklamada, Birleşik Devletler'in Ukrayna krizindeki rolünden ötürü Moskova'ya karşı ticaret yaptırımlarını güçlendirmesinden sonra Washington'un "Rusfobi saplantısı" nı kınadı.
Lavrov, Fransız meslektaşı Jean-Yves Le Drian ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Sadece pişmanlıklarımızı (ABD) meslektaşlarımın Rusfobi takıntısında ifade edebilirim" dedi.
ABD Hazine Departmanı Salı günü Washington'da, güçlenen yaptırımların doğu Ukrayna'daki devam eden çatışmayla bağlantılı bireyleri ve örgütleri hedef aldığını ve Rusya'nın 2014 ve 2015 yıllarındaki barış anlaşmaları çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirene kadar yerinde kalacağını söyledi.
Washington'un hareketi, Avrupa Birliği'nin Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ın Ukrayna'dan ayrılmasını protesto etmek için verdiği yaptırımları bir yıl daha devrettikten sonra geldi. Ancak Moskova'daki Le Drian, Fransa'nın Rusya'yı izole etmek istemediğini vurguladı.
Le Drian, Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, "Rusya'nın Avrupa'daki diğer ülkelerden tecrit edilmesine ve ekonomik zayıflamaya çalışılmamak istiyoruz," diyerek şöyle devam etti: "Birbirimizi anlamak zorundayız."
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