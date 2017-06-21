Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:36, 21 Haziran 2017 Çarşamba
Avrupa
15:15, 21 Haziran 2017 Çarşamba

  • Paylaş
ABD'nin Rusfobisi'ne Lavrov'dan kınama
ABD'nin Rusfobisi'ne Lavrov'dan kınama

Rusya Dışişleri Bakanı Fransız meslektaşı ile yaptığı görüşme sonrasında ABD'nin Rusfobisi'ni kınadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Salı günü yaptığı açıklamada, Birleşik Devletler'in Ukrayna krizindeki rolünden ötürü Moskova'ya karşı ticaret yaptırımlarını güçlendirmesinden sonra Washington'un "Rusfobi saplantısı" nı kınadı.

Lavrov, Fransız meslektaşı Jean-Yves Le Drian ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Sadece pişmanlıklarımızı (ABD) meslektaşlarımın Rusfobi takıntısında ifade edebilirim" dedi.

ABD Hazine Departmanı Salı günü Washington'da, güçlenen yaptırımların doğu Ukrayna'daki devam eden çatışmayla bağlantılı bireyleri ve örgütleri hedef aldığını ve Rusya'nın 2014 ve 2015 yıllarındaki barış anlaşmaları çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirene kadar yerinde kalacağını söyledi.

Washington'un hareketi, Avrupa Birliği'nin Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ın Ukrayna'dan ayrılmasını protesto etmek için verdiği yaptırımları bir yıl daha devrettikten sonra geldi. Ancak Moskova'daki Le Drian, Fransa'nın Rusya'yı izole etmek istemediğini vurguladı.

Le Drian, Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, "Rusya'nın Avrupa'daki diğer ülkelerden tecrit edilmesine ve ekonomik zayıflamaya çalışılmamak istiyoruz," diyerek şöyle devam etti: "Birbirimizi anlamak zorundayız."



İlgili Konular abd rusya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Macron skandal siftahını yaptı 4 bakan istifa etti
Macron skandal siftahını yaptı: 4 bakan istifa etti

Bu sabah Fransa'da MoDem’in lideri ve Adalet Bakanı François Bayrou ve Avrupa Birliği Bakanı Marielle de Sarnez de görevinden istifa etti.
Romanya'da hükümet düştü
Romanya'da hükümet düştü

Başbakan Grindeanu hükümeti, Mecliste gensoru önergesinin kabul edilmesi sonucu düşürüldü
Fransa'da sıcak alarmı
Fransa'da sıcak alarmı

Fransa'nın üçte ikisinde aşırı sıcaklıklar nedeniyle turuncu alarm verildi
AB zirvesinde gündem internetteki terör içerikleri
AB zirvesinde gündem, internetteki terör içerikleri

AB liderleri, bu hafta yapacakları zirvede güvenlik politikası kapsamında internet ortamındaki terör içeriklerinin kaldırılmasını ele alacak
ABD'nin Rusfobisi'ne Lavrov'dan kınama
ABD'nin Rusfobisi'ne Lavrov'dan kınama

Rusya Dışişleri Bakanı Fransız meslektaşı ile yaptığı görüşme sonrasında ABD'nin Rusfobisi'ni kınadı
Suudi Arabistan'da kral seçim yasasına radikal düzenleme
Suudi Arabistan'da kral seçim yasasına radikal düzenleme

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens'in değiştirildiği Kraliyet Divanı kararlarıyla kral ve veliaht seçim yasasında yapılan düzenlemeyle torunların önü açılırken, kralın, oğlunu veya kardeşini veliaht olarak ataması engellenecek
İran Suudi Arabistan'dan balıkçılarını geri istedi
İran, Suudi Arabistan'dan balıkçılarını geri istedi

Tahran yönetimi, Suudi Arabistan kara sularında gözaltına alınan 3 İranlının "balıkçı" olduğunu öne sürerek serbest bırakılmalarını istedi
AB'den Karadağ ve Sırbistan için yeni fasıllar
AB'den Karadağ ve Sırbistan için yeni fasıllar

AB'ye katılım müzakereleri kapsamında, Karadağ için "Malların Serbest Dolaşımı" ile "Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu", Sırbistan içinse "Gümrük Birliği" ile "Fikri Mülkiyet Hukuku" başlıklı fasıllar açıldı
Suudi Arabistan'da bayram tatili 23 güne çıkarıldı
Suudi Arabistan'da bayram tatili 23 güne çıkarıldı

Suudi Arabistan'da Kral Selman'ın talimatı üzerine Ramazan Bayramı tatilinin 23 güne çıkarıldığı bildirildi
Brüksel saldırganı sabıkalı çıktı
Brüksel saldırganı sabıkalı çıktı

Brüksel Merkez Tren İstasyonu'nda üstünde patlayıcı olduğu şüphesiyle güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen zanlısı, cinsel istismar suçundan sabıkalı çıktı
Mülteci gününde BM'den eğlenceli kutlama
Mülteci gününde BM'den eğlenceli kutlama

Dünya mülteci günü dünyada insanları uyguladıkları veya izin verdikleri politikalarla iltica etmek zorunda bırakan büyük güçlerin adeta kendilerini rahatlattıkları bir gösteriye dönüştü
Tayvan'da orta şiddette deprem
Tayvan'da orta şiddette deprem

Tayvan'da yerel saatle 03.25'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
DEAŞ okul basıp öğrencileri rehin aldı
DEAŞ okul basıp öğrencileri rehin aldı

DEAŞ örgütü Filipinler'de bir okulu basarak öğrencileri rehin aldı
ABD'de katledilen Müslüman kızın babası ilk kez konuştu
ABD'de katledilen Müslüman kızın babası ilk kez konuştu

ABD'nin Virginia eyaletinde pazar günü öldürülen 17 yaşındaki Nabra Hassanen'in babası, kızının Müslüman olduğu için saldırıya uğradığını ve bunun nefret suçu olduğunu söyledi
Marawi yeniden inşa edilecek
Marawi yeniden inşa edilecek

Sıkıyönetim ilan edilen Mindanao'nun Marawi kentinin yeniden kurulması çalışmalarını hızlandırmak için kente teknik malzeme ve personel gönderildi
Tacikistan ve Özbekistan arasında vize kalkabilir
Tacikistan ve Özbekistan arasında vize kalkabilir

Tacik ve Özbek işadamları iki ülke arasındaki vize rejiminin kaldırılmasını istiyor.

Haberler

Putin ABD televizyonuna vatanperverliğini anlattı
Putin ABD televizyonuna vatanperverliğini anlattı

Flynn ve Cohen Temsilciler meclisine ifadeye çağrıldı
Flynn ve Cohen Temsilciler meclisine ifadeye çağrıldı

Lavrov: ABD'ye bir çok sorumuz var
Lavrov ABD'ye bir çok sorumuz var

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Moskova'da
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Moskova'da

ABD'den Rusya'daki gözaltılara kınama
ABD'den Rusya'daki gözaltılara kınama

Trump'ın damadı ve Flynn'dan Rusya'yla gizli görüşme
Trump'ın damadı ve Flynn'dan Rusya'yla gizli görüşme

ABD'deki Rus ajanı hayatını anlattı
ABD'deki Rus ajanı hayatını anlattı

ABD'de göçmen operasyonunda 600 gözaltı
ABD'de göçmen operasyonunda 600 gözaltı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 