15:28, 21 Haziran 2017 Çarşamba

Fransa'da sıcak alarmı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Meteoroloji Enstitüsü, toplam 95 ili bulunan Fransa'nın, Paris'in de içinde olduğu 66 ilinde dört kademeli alarm seviyesinin en üstünün bir altındaki turuncu alarm düzeyinin geçerli olduğunu bildirdi.

Bugün bazı yerlerde 38 dereceyi bulan sıcaklıkların perşembe gününe kadar sürerek bazı illerde 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Fransa'nın özellikle batı ve güney bölgelerini etkileyen sıcaklıklar nedeniyle hükümet, kreşlerde ve okullarda çocukların korunması için bazı önlemler alınmasını istemişti.