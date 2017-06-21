Ergenekon ve Danıştay davaları birbirinden ayrıldı

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"Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile eski komutanlar Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosya ile Danıştay saldırısı dosyasının ayrılmasına karar verildi.
Ergenekon davasında duruşma 7 Eylül'e ertelendi.
İLKER BAŞBUĞ KARARI
FETÖ'nün yargı yapılanmasını kapsamında kapatılan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 5 Ağustos 2013'te verilen mahkumiyet kararları Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce bozulan Ergenekon Davası sanıklarının yeniden yargılanmasına İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Danıştay saldırısı ile İlker Başbuğ ve 18 sanığın dosyası davadan ayrıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Üsküdar Şemsi Paşa Cami önünde yapılan çalışma durduruldu. Proje tekrar değerlendirilecek" dedi
"Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile eski komutanlar Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosya ile Danıştay saldırısı dosyasının ayrılmasına karar verildi
Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Katar'a kargo gönderdiğimiz uçakların sayısı 105 oldu. Normal gıda maddelerini uçakla götürmek ekonomik değil. İlk gemimiz bugün Katar'a doğru yola çıkacak, ardından gemilerle devam edeceğiz." dedi.
Çeşitli birliklerden gönderilen obüslerin yüklü olduğu tır ve askeri araçlar Kilis'e ulaştı
Gazze'ye yönelik 10 bin ton yardım malzemesi taşıyan gemiyi Aşdod Limanı'nda karşılayan Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Ökem, Gazze'ye yönelik yardımlarının süreceğini söyledi
Manisa'da 731 askerin zehirlendiği olayda yemek şirketinin GM'si gözaltına alındı
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen harekatta, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere ait 4 mağara, ikişer sığınak ve silah mevzisi imha edildi
Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye mahkemesi sayısı, eylül ayında iki mahkemenin daha faaliyete geçirilmesiyle 9'a çıkarılacak
Türkiye'de 2016'da meydana gelen trafik kazaları sonucunda 7 bin 300 kişi öldü, 303 bin 812 kişi yaralandı
Yargıtay’ın bozduğu karar sonrası yeniden görülmesine başlanacak Ergenekon davasının ilk duruşması bugün yapılıyor
Ceza infaz kurumlarındaki psiko-sosyal yardım servislerinde sosyolog ve çocuk gelişimi uzmanı da görevlendirilecek.
Diyarbakır'ın 6 ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda 1,5 tonu toprağa gömülü olmak üzere 4 ton 710 kilogram esrar bulundu
Gaziantep'te işlek bir caddede bayram alışverişi yapan vatandaşlara rastgele ateş eden kişi, 1'i ağır 5 kişiyi yaraladı
Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi’ne göre; 41 ilin valisi değişti, 12 ilçenin kaymakamı vali olarak atandı
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Kongo'nun başkenti Brazavil'in Poto Poto Mahallesi'ndeki Brazavil Büyük Cami'de Müslümanlarla bir araya geldi ve namaz kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla bir araya geldiği iftarda yaptığı konuşmada,"Birilerinin elinde kartonlarla yürüyerek, adalet araması gibi değil bizim aradığımız adalet. Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır " dedi