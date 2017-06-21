15:46, 21 Haziran 2017 Çarşamba

Ergenekon ve Danıştay davaları birbirinden ayrıldı





"Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile eski komutanlar Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosya ile Danıştay saldırısı dosyasının ayrılmasına karar verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi "Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile eski komutanlar Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosya ile Danıştay saldırısı dosyasının ayrılmasına karar verildi. Ergenekon davasında duruşma 7 Eylül'e ertelendi. İLKER BAŞBUĞ KARARI FETÖ'nün yargı yapılanmasını kapsamında kapatılan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 5 Ağustos 2013'te verilen mahkumiyet kararları Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce bozulan Ergenekon Davası sanıklarının yeniden yargılanmasına İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Danıştay saldırısı ile İlker Başbuğ ve 18 sanığın dosyası davadan ayrıldı.

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