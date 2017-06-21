Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mimar Sinan'ın önemli eserlerinden biri olan Üsküdar'daki tarihi Şemsi Paşa Camisi'nin önünde yapılması planlanan yaya yolu çalışmasının durdurulduğunu açıkladı.
İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Şemsi Paşa Camisi önünde yapılan çalışma durduruldu. Proje tekrar değerlendirilecek." denildi.
Kuşkonmaz Camisi olarak da bilinen Üsküdar'daki kıyı ile uyumlu Şemsi Paşa Camisi'nin önünde yapılmasına başlanan proje tartışmalara neden olmuştu. Özellikle sosyal medyada tarihi caminin duvarlarında çatlaklar oluşmaya başlandığı ifade edilmişti.
Tepkileri göz önünde bulunduran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların Topbaş’ın talimatıyla durdurulduğunu duyurdu. Bugünden itibaren kazıkların çatılmasına son verildi.
Proje tekrar gözden geçirildikten sonra akıbeti hakkında kesin karar verileceği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Üsküdar Şemsi Paşa Cami önünde yapılan çalışma durduruldu. Proje tekrar değerlendirilecek" dedi
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