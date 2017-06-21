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16:36, 21 Haziran 2017 Çarşamba
Avrupa
16:03, 21 Haziran 2017 Çarşamba

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Macron skandal siftahını yaptı: 4 bakan istifa etti
Macron skandal siftahını yaptı: 4 bakan istifa etti

Bu sabah Fransa'da MoDem’in lideri ve Adalet Bakanı François Bayrou ve Avrupa Birliği Bakanı Marielle de Sarnez de görevinden istifa etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Pazar günü yapılan parlamento seçimlerinin ardından Fransa yeni bir siyasi skandalla çalkalanıyor. İktidardaki Emmanuel Macron’un partisi La République En Marche ortaklığında seçimlere giren merkez partisi MoDem’in Avrupa Birliği fonlarını partinin Fransa’daki faaliyetleri için kullandığına ilişkin soruşturma başlatılması üzerine Fransa Hükümeti’nde bulunan 3 MoDem’li bakan usûlsüzlük suçlamaları nedeniyle istifa etti.

Macron’un en güvendiği isimlerden olan Savunma Bakanı Sylvie Goulard, dün yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Goulard yaptığı açıklamada “Hiçbir kişisel mesele, Cumhurbaşkanı’nın devlete dair güveni yeniden inşa etmeye yönelik çabasının önüne geçmemelidir. Soruşturma sürerken, iyi niyetimi göstermek için görevimden istifa ediyorum” dedi.

Öte yandan Pazartesi günü, Macron’a yakın isimlerden olan ve hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Uyum Bakanı Richard Ferrand da La République En Marche’ın meclis grubuna başkanlık etmek için bakanlık görevinden istifa etmişti.

Goulard’ın ardındansa bu sabah MoDem’in lideri ve Adalet Bakanı François Bayrou ve Avrupa Birliği Bakanı Marielle de Sarnez de görevinden istifa etti. François Bayrou’nun bugün (TSİ) 17:00’de bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Bu istifaların ardından mevcut hükümet içerisinde hiçbir MoDem üyesi kalmamış oldu.

Yaşanan siyasi skandala tepkiler gecikmedi. Merkez sağ Cumhuriyetçiler partisinin Başkan Yardımcısı Laurent Wauquiez, yaşananları “siyasi skandal” olarak nitelendiren ilk isim olurken 4 bakanın istifasını “büyük bir hükümet krizi” olarak yorumladı. Wauquiez, “Tüm Fransız siyaset bunun sonuçlarından etkilenecek” dedi.

Meclisteki Sosyalist Parti grubunun eski başkanı Olivier Faure da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Faure, « Cumhurbaşkanı ve hükümetin doğruluk ve tutarlılığa ilişkin taahhütleri inandırıcılığını yitiriyor » dedi.

Pazar günü yapılan seçimlerin ardından Başbakan Édouard Philippe’in bugün 18:00’de yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.



İlgili Konular fransa seçim Emmanuel Macron
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Avrupa Haberleri
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