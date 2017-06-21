Tiran ve Sanafir adaları meselesinde son durum

İslam Osmanoğlu
Geçen ocak ayında Mısır Yüksek İdare Mahkemesi’nin, Mısır ve Suudi Arabistan arasındaki sınır anlaşmasını iptal ederek, Tiran ve Sanafir adalarının Mısır toprağı olduğuna hükmetmesine rağmen Mısır yönetimi konuyu parlamentoya taşıyarak konuya son noktayı koydu.
Mısır sokaklarında Tiran ve Sanafir adaları meselesinde Mısır ve Suudi Arabistan yönetimlerinin anlaştığı şeklindeki kanaat yaygın. Yönetimin yargı kararına rağmen konuyu parlamentoya getirmesi bunun kanıtı olarak algılanmaktadır.
Mısır Parlamentosu Anayasa Komisyonu’nda, adaların Suudi Arabistan’a geçmesini öngören Kızıldeniz sınır anlaşması ile ilgili görüşmeler 11 Haziran’da başladı. Üç gün süren görüşmelerin ardından anlaşma onaylandı. 14 Haziran’da ise Milli Güvenlik Komisyonuna gelen anlaşma jet hızıyla geçti. Aynı gün genel kurul da anlaşmayı onayladı.
Parlamentonun genelinin yönetim yanlısı milletvekillerinden oluşmasına rağmen 30 milletvekilinden oluşan bir grup, “söz konusu anlaşma hakkında yargı kararı olduğunu" hatırlatarak, anlaşmanın Parlamentoda görüşülmesine itiraz etti.
Parlamento Başkanı Ali Abdulal, adalar meselesinin Meclis'in ihtisas alanında bulunduğunu ifade ederek muhalif milletvekillerine, "Mecliste bugün kargaşa çıkarma planınız olduğunu biliyorum." demesi üzerine ortalık karıştı.
Abdulal’a cevaben bir konuşma yapan milletvekili Ahmed et-Tantavi’nin, "Bizi bu şekilde suçlayamazsınız buna izin vermeyiz!" şeklindeki cevabının ardından başkan görüşmelere ara vermek zorunda kaldı.
Cumhurbaşkanlığı eski adaylarından Hamdin Sabahi ve Halid Ali gibi adalar konusunda başından beri hassas davranan muhalif siyasetçiler, anlaşmanın parlamentoda onaylanması durumunda açlık grevi ve çeşitli eylemler yapacaklarını duyurmuştu. Yüksek İdare Mahkemesi’nde adalar konusundaki davayı açan da yine Halid Ali idi.
Düstur Partisi, Mısır Sosyal Demokrat Partisi, Sosyalist Halkçı İttifak Partisi ve Güçlü Mısır Partisi gibi partiler de adaların Suudi Arabistan’a verilmesine itiraz ediyor.
Muhalifler adalar konusundaki direnişlerini sürdürmekte kararlı görünüyor. Daha önce yaptıkları açıklamada anlaşmanın parlamentodan geçirilmesi durumunda Tahrir Meydanı'nda gösteriler düzenleyecekleri, milletvekilleriyle irtibata geçmek için kampanyalar yapacakları ve Mısırlılara pencerelerine bayrak asma çağrısında bulunacaklarını duyurmuştu.
Hamdin Sabbahi konu ile ilgili açıklamasında, "Biz sözümüzü söyledik. Zafer bizim oluncaya kadar açlık grevi ve eylem yapacağız. Tiran ve Sanafir'in kaybedilmesi Mısır'ın kaybı ve ona yapılmış bir aşağılama, Suudi Arabistan için patlamaya hazır bir bomba, İsrail için ise hakiki bir kazançtır." demiş ve Cuma günü namaza müteakip eylem yapacaklarını duyurmuştu.
Cuma günü Mustafa Mahmud Camii’nin önünde eylem için harekete geçen Sabahi ve yanındaki muhalifler yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle herhangi bir eylem yapamamıştır. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi bir iftarda yaptığı konuşmada, “emanetin ehline verilmesi ve hak sahibinin ise hakkını alması gerektiğini vatanın para ile alınıp satılamayacağını” söyledi.
Mısır'da bir grup hukukçu, Yüksek İdare Mahkemesinin anlaşma ile ilgili kararının ardından meselenin kapandığını ifade ederken, diğer bir grup konunun ülke egemenliği ile alakalı olduğunu ve Parlamentonun ihtisas alanı içinde bulunduğunu savunmaktadır.
Önümüzdeki Temmuz ayında Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan’a resmen teslimedilmesi bekleniyor.
Mısır’da Sisi yönetiminin neden böyle bir adım attığı ve Kral Selman yönetimi ile ne tür pazarlıklar yapıldığı konusunda farklı şeyler söyleniyor.
Ancak sonuç olarak Suudi Arabistan tarafından savunulması için Mısır himayesine verildiği söylenen iki ada tekrar Suudi Arabistan’a iade edilecek.
Kral Selman’ın Nisan 2016’da Mısır’a yaptığı ziyarette, adalarda egemenliğin el değiştirmesini öngören Kızıldeniz sınır anlaşmasının yanı sıra, Mısır ve Suudi Arabistan’ı bir birine bağlayacak bir köprü yapılması ve Suudi Arabistan’ın Mısır’ın 5 yıl petrol tedarikini sağlaması gibi farklı protokoller de imzalanmıştı.
Trump-Poroşenko görüşmesinde, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların barışçıl yollarla çözümlenmesi ve ülkedeki reform gündemi ele alındı.
Michigan'da bulunan Bishop Uluslararası Havaalanı'nı polise yapılan bıçaklı saldırının ardından boşaltıldı
Kazakistan'da hükümet kararnamesi ile Astana havaalanına Nursultan Nazarbaev ismi verildi.
BM Genel Sekreteri Guterres, "Rakka'da çatışmalar devam ederken, askeri operasyon yürüten tüm taraflara sivillerin ve sivil altyapının korunması için ellerinden geleni yapması çağrısında bulunuyorum" dedi
Hamas Sözcüsü Kanu, "Hamas'ın terör örgütleri listesine alınması talebi apaçık tiksindirici, ırkçı bir yaklaşımdır. Siyonist rejimin taraftarlığı olan bu açıklama, topraklarına el konulmuş, evlatlarına karşı ölüm saçan ve terör estiren işgalci İsrail'e karşı Filistin halkının direniş hakkının inkarı demektir" dedi
Suudi Arabistan’a geçecek Tiran ve Sanafir adaları meselesi Mısır meclisini karıştırmaya devam ediyor
Bu sabah Fransa'da MoDem’in lideri ve Adalet Bakanı François Bayrou ve Avrupa Birliği Bakanı Marielle de Sarnez de görevinden istifa etti.
Başbakan Grindeanu hükümeti, Mecliste gensoru önergesinin kabul edilmesi sonucu düşürüldü
AB liderleri, bu hafta yapacakları zirvede güvenlik politikası kapsamında internet ortamındaki terör içeriklerinin kaldırılmasını ele alacak
Rusya Dışişleri Bakanı Fransız meslektaşı ile yaptığı görüşme sonrasında ABD'nin Rusfobisi'ni kınadı
Suudi Arabistan'da Veliaht Prens'in değiştirildiği Kraliyet Divanı kararlarıyla kral ve veliaht seçim yasasında yapılan düzenlemeyle torunların önü açılırken, kralın, oğlunu veya kardeşini veliaht olarak ataması engellenecek
Tahran yönetimi, Suudi Arabistan kara sularında gözaltına alınan 3 İranlının "balıkçı" olduğunu öne sürerek serbest bırakılmalarını istedi
AB'ye katılım müzakereleri kapsamında, Karadağ için "Malların Serbest Dolaşımı" ile "Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu", Sırbistan içinse "Gümrük Birliği" ile "Fikri Mülkiyet Hukuku" başlıklı fasıllar açıldı
Suudi Arabistan'da Kral Selman'ın talimatı üzerine Ramazan Bayramı tatilinin 23 güne çıkarıldığı bildirildi
Brüksel Merkez Tren İstasyonu'nda üstünde patlayıcı olduğu şüphesiyle güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen zanlısı, cinsel istismar suçundan sabıkalı çıktı