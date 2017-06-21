16:33, 21 Haziran 2017 Çarşamba

Tiran ve Sanafir adaları meselesinde son durum

İslam Osmanoğlu

Geçen ocak ayında Mısır Yüksek İdare Mahkemesi’nin, Mısır ve Suudi Arabistan arasındaki sınır anlaşmasını iptal ederek, Tiran ve Sanafir adalarının Mısır toprağı olduğuna hükmetmesine rağmen Mısır yönetimi konuyu parlamentoya taşıyarak konuya son noktayı koydu.

Mısır sokaklarında Tiran ve Sanafir adaları meselesinde Mısır ve Suudi Arabistan yönetimlerinin anlaştığı şeklindeki kanaat yaygın. Yönetimin yargı kararına rağmen konuyu parlamentoya getirmesi bunun kanıtı olarak algılanmaktadır.

Mısır Parlamentosu Anayasa Komisyonu’nda, adaların Suudi Arabistan’a geçmesini öngören Kızıldeniz sınır anlaşması ile ilgili görüşmeler 11 Haziran’da başladı. Üç gün süren görüşmelerin ardından anlaşma onaylandı. 14 Haziran’da ise Milli Güvenlik Komisyonuna gelen anlaşma jet hızıyla geçti. Aynı gün genel kurul da anlaşmayı onayladı.

Parlamentonun genelinin yönetim yanlısı milletvekillerinden oluşmasına rağmen 30 milletvekilinden oluşan bir grup, “söz konusu anlaşma hakkında yargı kararı olduğunu" hatırlatarak, anlaşmanın Parlamentoda görüşülmesine itiraz etti.

Parlamento Başkanı Ali Abdulal, adalar meselesinin Meclis'in ihtisas alanında bulunduğunu ifade ederek muhalif milletvekillerine, "Mecliste bugün kargaşa çıkarma planınız olduğunu biliyorum." demesi üzerine ortalık karıştı.

Abdulal’a cevaben bir konuşma yapan milletvekili Ahmed et-Tantavi’nin, "Bizi bu şekilde suçlayamazsınız buna izin vermeyiz!" şeklindeki cevabının ardından başkan görüşmelere ara vermek zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanlığı eski adaylarından Hamdin Sabahi ve Halid Ali gibi adalar konusunda başından beri hassas davranan muhalif siyasetçiler, anlaşmanın parlamentoda onaylanması durumunda açlık grevi ve çeşitli eylemler yapacaklarını duyurmuştu. Yüksek İdare Mahkemesi’nde adalar konusundaki davayı açan da yine Halid Ali idi.

Düstur Partisi, Mısır Sosyal Demokrat Partisi, Sosyalist Halkçı İttifak Partisi ve Güçlü Mısır Partisi gibi partiler de adaların Suudi Arabistan’a verilmesine itiraz ediyor.

Muhalifler adalar konusundaki direnişlerini sürdürmekte kararlı görünüyor. Daha önce yaptıkları açıklamada anlaşmanın parlamentodan geçirilmesi durumunda Tahrir Meydanı'nda gösteriler düzenleyecekleri, milletvekilleriyle irtibata geçmek için kampanyalar yapacakları ve Mısırlılara pencerelerine bayrak asma çağrısında bulunacaklarını duyurmuştu.

Hamdin Sabbahi konu ile ilgili açıklamasında, "Biz sözümüzü söyledik. Zafer bizim oluncaya kadar açlık grevi ve eylem yapacağız. Tiran ve Sanafir'in kaybedilmesi Mısır'ın kaybı ve ona yapılmış bir aşağılama, Suudi Arabistan için patlamaya hazır bir bomba, İsrail için ise hakiki bir kazançtır." demiş ve Cuma günü namaza müteakip eylem yapacaklarını duyurmuştu.

Cuma günü Mustafa Mahmud Camii’nin önünde eylem için harekete geçen Sabahi ve yanındaki muhalifler yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle herhangi bir eylem yapamamıştır. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi bir iftarda yaptığı konuşmada, “emanetin ehline verilmesi ve hak sahibinin ise hakkını alması gerektiğini vatanın para ile alınıp satılamayacağını” söyledi.

Mısır'da bir grup hukukçu, Yüksek İdare Mahkemesinin anlaşma ile ilgili kararının ardından meselenin kapandığını ifade ederken, diğer bir grup konunun ülke egemenliği ile alakalı olduğunu ve Parlamentonun ihtisas alanı içinde bulunduğunu savunmaktadır.

Önümüzdeki Temmuz ayında Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan’a resmen teslimedilmesi bekleniyor.

Mısır’da Sisi yönetiminin neden böyle bir adım attığı ve Kral Selman yönetimi ile ne tür pazarlıklar yapıldığı konusunda farklı şeyler söyleniyor.

Ancak sonuç olarak Suudi Arabistan tarafından savunulması için Mısır himayesine verildiği söylenen iki ada tekrar Suudi Arabistan’a iade edilecek.

Kral Selman’ın Nisan 2016’da Mısır’a yaptığı ziyarette, adalarda egemenliğin el değiştirmesini öngören Kızıldeniz sınır anlaşmasının yanı sıra, Mısır ve Suudi Arabistan’ı bir birine bağlayacak bir köprü yapılması ve Suudi Arabistan’ın Mısır’ın 5 yıl petrol tedarikini sağlaması gibi farklı protokoller de imzalanmıştı.