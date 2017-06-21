16:49, 21 Haziran 2017 Çarşamba

Hamas'tan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi'ne tepki





Hamas Sözcüsü Kanu, "Hamas'ın terör örgütleri listesine alınması talebi apaçık tiksindirici, ırkçı bir yaklaşımdır. Siyonist rejimin taraftarlığı olan bu açıklama, topraklarına el konulmuş, evlatlarına karşı ölüm saçan ve terör estiren işgalci İsrail'e karşı Filistin halkının direniş hakkının inkarı demektir" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in Hamas'ın terör örgütleri listesine dahil edilmesi talebine tepki gösterdi. Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, "Washington'un BM Daimi Temsilcisi'nin Hamas'a saldıran ve terör örgütü olarak nitelendiren açıklamalarını reddediyoruz." ifadelerine yer verdi. Haley'in açıklamalarını "tehlikeli" olarak niteleyen Kanu, şunları kaydetti: "Hamas'ın terör örgütleri listesine alınması talebi apaçık tiksindirici, ırkçı bir yaklaşımdır. Siyonist rejimin taraftarlığı olan bu açıklama, topraklarına el konulmuş, evlatlarına karşı ölüm saçan ve terör estiren işgalci İsrail'e karşı Filistin halkının direniş hakkının inkarı demektir." Hamas'ın meşru bir amaç taşıdığını vurgulayan Kanu, "Hamas, işgale karşı direnen bir ulusal kurtuluş hareketidir. Hamas'ı terörle özdeşleştirme yönündeki bütün çabalar başarısızlıkla sonuçlanacaktır." ifadelerini kullandı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, salı günü İsrail-Filistin sorunuyla ilgili BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda, Hamas'ın terör örgütleri listesine alınması ve Hamas'a destek veren ülkelerin cezalandırılması gerektiğini savunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump da geçen ay Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen zirvede, Hamas ve Hizbullah’ın Ortadoğu'nun güvenliği için "ciddi tehdit" olduğunu vurgulamıştı.

İlgili Konular Hamas ABD BM

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.