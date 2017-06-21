BM Genel Sekreteri Guterres'ten

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de Rakka'nın DEAŞ'ın elinden alınması için yürütülen operasyonlarda sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısı yaptı.
Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de sivil can kayıplarının ve yerinden edilmelerin "dehşet verici" boyutlarda sürdüğünü ve milyonlarca insanın maruz kaldıkları tehlikeler ve çaresizlikten derin endişe duyduğunu belirti.
Mültecilerin kaldığı hastane ve okulların hedef olmaya devam ettiğini ifade eden Guterres, özellikle de Rakka'da çatışmaların arasında sıkışıp kalan ve her yönden tehlike altında olan sivillerin durumunun kaygı verici olduğunu kaydetti.
Kuşatma altındaki ve erişimin güç olduğu bölgelerde yaşayan, temel gıda ve tıbbi yardımlara erişimi olmayan sivillerin durumuna dikkat çeken Guterres,"Rakka'da çatışmalar devam ederken askeri operasyon yürüten tüm taraflara sivillerin ve sivil altyapının korunması için ellerinden geleni yapması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.
Guterres, ayrıca bölgeye insani yardımların gecikmeden ulaştırılmasına olanak sağlanmasının hayati derecede önemli olduğunu vurguladı.
Trump-Poroşenko görüşmesinde, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların barışçıl yollarla çözümlenmesi ve ülkedeki reform gündemi ele alındı.
Michigan'da bulunan Bishop Uluslararası Havaalanı'nı polise yapılan bıçaklı saldırının ardından boşaltıldı
Kazakistan'da hükümet kararnamesi ile Astana havaalanına Nursultan Nazarbaev ismi verildi.
BM Genel Sekreteri Guterres, "Rakka'da çatışmalar devam ederken, askeri operasyon yürüten tüm taraflara sivillerin ve sivil altyapının korunması için ellerinden geleni yapması çağrısında bulunuyorum" dedi
Hamas Sözcüsü Kanu, "Hamas'ın terör örgütleri listesine alınması talebi apaçık tiksindirici, ırkçı bir yaklaşımdır. Siyonist rejimin taraftarlığı olan bu açıklama, topraklarına el konulmuş, evlatlarına karşı ölüm saçan ve terör estiren işgalci İsrail'e karşı Filistin halkının direniş hakkının inkarı demektir" dedi
Suudi Arabistan’a geçecek Tiran ve Sanafir adaları meselesi Mısır meclisini karıştırmaya devam ediyor
Bu sabah Fransa'da MoDem’in lideri ve Adalet Bakanı François Bayrou ve Avrupa Birliği Bakanı Marielle de Sarnez de görevinden istifa etti.
Başbakan Grindeanu hükümeti, Mecliste gensoru önergesinin kabul edilmesi sonucu düşürüldü
AB liderleri, bu hafta yapacakları zirvede güvenlik politikası kapsamında internet ortamındaki terör içeriklerinin kaldırılmasını ele alacak
Rusya Dışişleri Bakanı Fransız meslektaşı ile yaptığı görüşme sonrasında ABD'nin Rusfobisi'ni kınadı
Suudi Arabistan'da Veliaht Prens'in değiştirildiği Kraliyet Divanı kararlarıyla kral ve veliaht seçim yasasında yapılan düzenlemeyle torunların önü açılırken, kralın, oğlunu veya kardeşini veliaht olarak ataması engellenecek
Tahran yönetimi, Suudi Arabistan kara sularında gözaltına alınan 3 İranlının "balıkçı" olduğunu öne sürerek serbest bırakılmalarını istedi
AB'ye katılım müzakereleri kapsamında, Karadağ için "Malların Serbest Dolaşımı" ile "Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu", Sırbistan içinse "Gümrük Birliği" ile "Fikri Mülkiyet Hukuku" başlıklı fasıllar açıldı
Suudi Arabistan'da Kral Selman'ın talimatı üzerine Ramazan Bayramı tatilinin 23 güne çıkarıldığı bildirildi
Brüksel Merkez Tren İstasyonu'nda üstünde patlayıcı olduğu şüphesiyle güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen zanlısı, cinsel istismar suçundan sabıkalı çıktı