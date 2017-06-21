Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kazakistan Başkenti Havaalanının ismi "Uluslararası Nursultan Nazarbayev Havaalanı " olarak değiştirildi.
"Kazakhstanskaya Pravda" gazetesinde yayınlanan habere göre, hükümet kararnamesi ile
Astana havaalanına Nursultan Nazarbaev ismi verildi.
Kazak senatör Darkhan Kaletayev 2008 yılında Astana havaalanına Nazarbaev ismi verilmesini teklif ettiğini hatırlatarak "Bu teklifim toplumumuzda geniş şekilde tartışıldı ve destek aldı" dedi.
2015 yılında başkent havaalanına Abylaikhan adı verilmesi teklif edilmişti. Ancak bu teklif uygun görülmemişti. Kazakistan Parlamentosuna başkent Astana’nın isminin "Nursultan Nazarbayev" adı verilmesi önerilmiş fakat Kazak liderin kendisi bu fikri reddetmişti.
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Kazakistan'da hükümet kararnamesi ile Astana havaalanına Nursultan Nazarbaev ismi verildi.
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