Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:22, 21 Haziran 2017 Çarşamba
Orta Asya
17:27, 21 Haziran 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Astana havaalanına Nursultan Nazarbaev ismi verildi
Astana havaalanına Nursultan Nazarbaev ismi verildi

Kazakistan'da hükümet kararnamesi ile Astana havaalanına Nursultan Nazarbaev ismi verildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Başkenti Havaalanının ismi "Uluslararası Nursultan Nazarbayev Havaalanı " olarak değiştirildi.

"Kazakhstanskaya Pravda" gazetesinde yayınlanan habere göre, hükümet kararnamesi ile
Astana havaalanına Nursultan Nazarbaev ismi verildi.

Kazak senatör Darkhan Kaletayev 2008 yılında Astana havaalanına Nazarbaev ismi verilmesini teklif ettiğini hatırlatarak "Bu teklifim toplumumuzda geniş şekilde tartışıldı ve destek aldı" dedi.

2015 yılında başkent havaalanına Abylaikhan adı verilmesi teklif edilmişti. Ancak bu teklif uygun görülmemişti. Kazakistan Parlamentosuna başkent Astana’nın isminin "Nursultan Nazarbayev" adı verilmesi önerilmiş fakat Kazak liderin kendisi bu fikri reddetmişti.

 



İlgili Konular Kazakistan Nursultan Nazarbayev
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Orta Asya Haberleri
Poroşenko ve Trump'tan işbirliği görüşmesi
Poroşenko ve Trump'tan işbirliği görüşmesi

Trump-Poroşenko görüşmesinde, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların barışçıl yollarla çözümlenmesi ve ülkedeki reform gündemi ele alındı.
ABD'de havaalanı boşaltıldı 1 polis yaralı
ABD'de havaalanı boşaltıldı, 1 polis yaralı

Michigan'da bulunan Bishop Uluslararası Havaalanı'nı polise yapılan bıçaklı saldırının ardından boşaltıldı
Astana havaalanına Nursultan Nazarbaev ismi verildi
Astana havaalanına Nursultan Nazarbaev ismi verildi

Kazakistan'da hükümet kararnamesi ile Astana havaalanına Nursultan Nazarbaev ismi verildi.
BM Genel Sekreteri Guterres'ten quot Rakka quot çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten "Rakka" çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, "Rakka'da çatışmalar devam ederken, askeri operasyon yürüten tüm taraflara sivillerin ve sivil altyapının korunması için ellerinden geleni yapması çağrısında bulunuyorum" dedi
Hamas'tan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi'ne tepki
Hamas'tan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi'ne tepki

Hamas Sözcüsü Kanu, "Hamas'ın terör örgütleri listesine alınması talebi apaçık tiksindirici, ırkçı bir yaklaşımdır. Siyonist rejimin taraftarlığı olan bu açıklama, topraklarına el konulmuş, evlatlarına karşı ölüm saçan ve terör estiren işgalci İsrail'e karşı Filistin halkının direniş hakkının inkarı demektir" dedi
Tiran ve Sanafir adaları meselesinde son durum
Tiran ve Sanafir adaları meselesinde son durum

Suudi Arabistan’a geçecek Tiran ve Sanafir adaları meselesi Mısır meclisini karıştırmaya devam ediyor
Macron skandal siftahını yaptı 4 bakan istifa etti
Macron skandal siftahını yaptı: 4 bakan istifa etti

Bu sabah Fransa'da MoDem’in lideri ve Adalet Bakanı François Bayrou ve Avrupa Birliği Bakanı Marielle de Sarnez de görevinden istifa etti.
Romanya'da hükümet düştü
Romanya'da hükümet düştü

Başbakan Grindeanu hükümeti, Mecliste gensoru önergesinin kabul edilmesi sonucu düşürüldü
Fransa'da sıcak alarmı
Fransa'da sıcak alarmı

Fransa'nın üçte ikisinde aşırı sıcaklıklar nedeniyle turuncu alarm verildi
AB zirvesinde gündem internetteki terör içerikleri
AB zirvesinde gündem, internetteki terör içerikleri

AB liderleri, bu hafta yapacakları zirvede güvenlik politikası kapsamında internet ortamındaki terör içeriklerinin kaldırılmasını ele alacak
ABD'nin Rusfobisi'ne Lavrov'dan kınama
ABD'nin Rusfobisi'ne Lavrov'dan kınama

Rusya Dışişleri Bakanı Fransız meslektaşı ile yaptığı görüşme sonrasında ABD'nin Rusfobisi'ni kınadı
Suudi Arabistan'da kral seçim yasasına radikal düzenleme
Suudi Arabistan'da kral seçim yasasına radikal düzenleme

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens'in değiştirildiği Kraliyet Divanı kararlarıyla kral ve veliaht seçim yasasında yapılan düzenlemeyle torunların önü açılırken, kralın, oğlunu veya kardeşini veliaht olarak ataması engellenecek
İran Suudi Arabistan'dan balıkçılarını geri istedi
İran, Suudi Arabistan'dan balıkçılarını geri istedi

Tahran yönetimi, Suudi Arabistan kara sularında gözaltına alınan 3 İranlının "balıkçı" olduğunu öne sürerek serbest bırakılmalarını istedi
AB'den Karadağ ve Sırbistan için yeni fasıllar
AB'den Karadağ ve Sırbistan için yeni fasıllar

AB'ye katılım müzakereleri kapsamında, Karadağ için "Malların Serbest Dolaşımı" ile "Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu", Sırbistan içinse "Gümrük Birliği" ile "Fikri Mülkiyet Hukuku" başlıklı fasıllar açıldı
Suudi Arabistan'da bayram tatili 23 güne çıkarıldı
Suudi Arabistan'da bayram tatili 23 güne çıkarıldı

Suudi Arabistan'da Kral Selman'ın talimatı üzerine Ramazan Bayramı tatilinin 23 güne çıkarıldığı bildirildi
Brüksel saldırganı sabıkalı çıktı
Brüksel saldırganı sabıkalı çıktı

Brüksel Merkez Tren İstasyonu'nda üstünde patlayıcı olduğu şüphesiyle güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen zanlısı, cinsel istismar suçundan sabıkalı çıktı

Haberler

Nazarbayev, Erdoğan ve Putin ile görüştü
Nazarbayev Erdoğan ve Putin ile görüştü

Kerimov'un ölümü Kazakistan senatosunu değiştirdi
Kerimov'un ölümü Kazakistan senatosunu değiştirdi

Kazakistan’da yeni hükümet
Kazakistan da yeni hükümet

Kazakistan tasarruf modunda ayakta kalıyor
Kazakistan tasarruf modunda ayakta kalıyor

Kazakistan’da arazi reformu
Kazakistan da arazi reformu

Nazarbayev Türkiye'ye geliyor
Nazarbayev Türkiye'ye geliyor

Nazarbayev'den sosyal medya atağı
Nazarbayev'den sosyal medya atağı

Kazaklar dolardan umudu kesti
Kazaklar dolardan umudu kesti






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 