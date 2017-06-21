17:45, 21 Haziran 2017 Çarşamba

ABD'de havaalanı boşaltıldı, 1 polis yaralı





Michigan'da bulunan Bishop Uluslararası Havaalanı'nı polise yapılan bıçaklı saldırının ardından boşaltıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Michigan'da bulunan Bishop Uluslararası Havaalanı'nın yaşanan bir 'olayın' ardından boşaltıldığı duyuruldu. İlk gelen bilgilere göre olayda bir polis yaralandı. Polis memurunun boynundan bıçaklandığı belirtilirken, tüm uçuşların durdurulduğu açıklandı.

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