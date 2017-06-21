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20:05, 21 Haziran 2017 Çarşamba
Avrupa
18:47, 21 Haziran 2017 Çarşamba

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Uber CEO'su Kalanick istifa etti
Uber CEO'su Kalanick istifa etti

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'in Üst Yöneticisi Kalanick istifa etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'in Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Travis Kalanick'in istifa ettiği bildirildi.

Kalanick, yaptığı yazılı açıklamada, "Uber'i dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum, ancak kişisel hayatımın bu zor gününde yatırımcıların isteğini kabul ederek kenara çekilmeyi kabul ettim. Böylece, başka bir kavga yerine, Uber, oluşumuna geri dönebilir." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, Uber'in iç meseleler ve şirket kültüründeki sorunlarla mücadele ettiğine işaret ederek, Kalanick'in ayrılışının beklendiğini ifade etti.

ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ 70 MİLYAR DOLAR

Ayrıca, şirket içindeki sorunların Uber'in gelecek sene yapılması tahmin edilen ilk halka arzı (IPO) üzerinde risk oluşturduğuna dikkati çeken uzmanlar, şirketin piyasa değerinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğunu belirtti.

2009'da kurulan Uber'in 14 bin çalışanı ve dünya genelinde 600'den fazla şehirde 1 milyondan fazla sürücüsü bulunuyor.



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