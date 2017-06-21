19:05, 21 Haziran 2017 Çarşamba

Suudi Arabistan tahtının yeni varisi Muhammed bin Selman kimdir?

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan'ın 32 yaşındaki yeni Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkedeki veliahtlar arasındaki yaş ortalamasında genç sayılabilecek bir yaşta İkinci Veliaht seçilmesinin ardından yapılan son değişiklikle Birinci Veliahtlığa getirilmesi "beklenen bir gelişme" olarak değerlendiriliyor.

Muhammed bin Selman, sabah saatlerinde yayınlanan Kraliyet kararnamesiyle Prens Muhammed bin Nayif'in yerine Veliaht Prens ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Genç veliaht, babasından sonra tahta geçerse, bugüne kadar kurucu lider Abdulaziz bin Suud'un oğulları arasında değişen krallık ilk kez 3.kuşağa yani "torunlara" geçmiş olacak.

Gerçekleşen atama sonrası ülkenin kurucusu Kral Abdulaziz bin Suud'un oğul ve torunları arasında devlet kademelerinde "en hızlı yükselen" kişi olma özelliği taşıyan Bin Selman, 24 ay önce İkinci Veliaht Prensi, 29 ay önce ise Savunma Bakanı olarak atanmıştı.

Kendisinden önce veliahtlık görevine tayin edilen ve bugünkü kararnameler ile azledilen 56 yaşındaki amcasının oğlu Muhammed bin Nayif'e göre çok daha genç olan Bin Selman, babası Kral Selman'ın yönetime geldiği 23 Ocak 2015'ten bu yana başta Yemen savaşı ve ülkedeki ekonominin petrolden bağımsız gelirler üzerinde kurulmasını hedefleyen 2030 vizyonu olmak üzere bir çok önemli mesele ve projeyi yönetmesi bakımından, veliahtlık makamına getirilmesi beklenen bir gelişme olarak görülüyor.

BİN SELMAN'IN GEÇMİŞİ

Kral Selman'ın 6'ncı oğlu olarak 31 Ağustos 1985'te başkent Riyad'da dünyaya gelen Bin Selman, eğitimini Riyad'taki okullarda aldı. Liseyi Suudi Arabistan'ın en başarılı ilk 10 öğrencisi arasında tamamlayan Bin Selman, üniversite eğitimini de Riyad'taki Kral Suud Üniversitesi Kanun ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde derece ile bitirdi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra ticari faaliyetlere girişen Bin Selman, ilk olarak 2007-2013 yıllarında Bakanlar Kurulu'nda danışman olarak görev yaptı. Bin Selman 2009'da ise Bakanlar Kurulu'ndaki görevinin yanı sıra Riyad Emiri'nin özel danışmanlığına getirildi.

Babası Selman bin Abdulaziz'in Haziran 2012'de veliaht seçilmesinden sonra babasının danışmanlığının yanı sıra ofis özel kalemi ile özel işlerini yürütme görevlerini de yerine getiren Bin Selman, Mart 2013'te kraliyet kararnamesi ile "Bakan" düzeyinde ataması yapılarak babasının resmi danışmanı ve ofis müdürü olarak tayin edildi. Aynı tarihte Bin Selman, diğer görevlerine ek olarak Savunma Bakanı Ofis Müdürü olarak da görevlendirildi.

Bin Selman Nisan 2014'te yayınlanan Kraliyet kararnamesi ile Bakanlar Kurulu üyeliği ve Devlet Bakanlığına getirildi.

"EN GENÇ" SAVUNMA BAKANI

Bin Selman'ın yönetimdeki gerçek atılımını yaptığı dönem ise babası Selman'ın 23 Ocak 2015'te Kral olması ile başladı. Aynı gün Savunma Bakanlığı görevine atanan Bin Selman, 1962 sonrasında kurucu lider Kral Abdulaziz'in savunma bakanlığı görevine getirilen ilk torunu olarak ön plana çıktı. Aynı gün çıkan diğer kararnameler ile Bin Selman Kraliyet Divanı Başkanı ve Kral Selman'ın özel danışmanı görevlerine getirildi.

Savunma Bakanlığı görevine atandığı dönemde henüz 30 yaşında olan Bin Selman'ın, Suudi Arabistan'da bu bakanlığa atanan en genç kişi olmasının yanı sıra halihazırda dünyadaki savunma bakanlarının da en genci olduğu ifade ediliyor. Suudi Arabistan'da daha önce Emir Sultan bin Abdulaziz bin Suud ,31 yaşında iken Savunma Bakanı olarak atanmış, 2011 yılında vefat edinceye kadar yarım yüzyıl bu görevde kalmıştı.

Bin Selman Savunma Bakanlığı görevine getirilmesinden sadece iki ay sonra 26 Mart 2015'te başlayan ve hala devam eden, yaklaşık 10 ülkeyi barındıran ve başını Suudi Arabistan'ın çektiği koalisyon ülkeleri ile Yemen'deki Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı silahlı güçlere karşı yürütülen operasyonu yöneten Bakan olarak biliniyor.

Suudi Arabistan'ın petrolden bağımsız gelir kaynakları oluşturma hedefi ile oluşturulan ve başkanlığını Bin Seman'ın yürüttüğü Ekonomik İşler ve Kalkınma Meclisi'nin hazırladığı "2030 Vizyonu" çerçevesinde başlatılan ülkedeki tüm devlet kurumlarını kapsayan geniş yelpazeli bir reform ve değişim süreci de devam ediyor.

İKTİDAR BASAMAKLARINDAKİ HIZLI ÇIKIŞI

Kral Selman, 29 Nisan 2015'te yayınladığı kraliyet kararnamesiyle oğlu Muhammed'i Savunma Bakanlığı görevinin yanı sıra İkinci Veliaht Prensi ve Bakanlar Kurulu Başkanı İkinci Yardımcılığına getirdi.

Bu atama ile 30'lu yaşlardaki Muhammed, Suudi Arabistan'ın en önemli sayılan birkaç koltuğunda birden tek başına oturmaya başladı. 2030 Vizyonu ile ekonomik ve iç politika alanında da önemli çalışmalar yürüten Bin Selman, gerçekleştirdiği dış ziyaretler ve babasının verdiği özel görevlerle konumunu gün geçtikçe güçlendirdi.

Son dönemde yaptığı ve en önemli sayılabilecek dış ziyaretini mart ayında ABD'ye yapan Bin Selman, başkanlığa seçildiği 20 Ocak'tan sonra Donald Trump'ın Beyaz Saray'da kabul ettiği ilk üst düzey Arap yöneticisi oldu.