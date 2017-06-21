21:42, 21 Haziran 2017 Çarşamba

Sahil Güvenlik Komutanlığı darbe girişimi davasında ara karar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki salonda görülen duruşmada, tanık beyanlarının alınmasının tamamlanmasının ardından Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, önceki duruşmalarda alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Sanık ve avukatlarının talepleri ile duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme daha sonra ara kararını açıkladı.

Buna göre, "sanıklara isnat edilen suçun vasfı ve mahiyeti" "delillerin tam olarak toplanmamış olması" ve "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle sanıkların tahliye talepleri reddedilerek, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılması talebini de reddeden mahkeme, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen sanıkların yazım içerikleri, HTS kayıtları ve cep telefonun internet trafiğiyle ilgili bilgilerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) istenmesine hükmetti.

Mahkeme duruşmayı 28 Eylül'e erteledi.

İDDİANAME

Sanık er Anıl Ceylan dışındaki sanıklar için "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Sanık Hakan Üstem ve Süleyman Yarayan'ın "silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan 22,5 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamede, diğer sanıkların ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede ayrıca sanık Yarayan hakkında, kendisini teslim almaya gelen Merkez Komutanlığı görevlilerini havaya ateş açıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 9 aydan 4,5 yıla kadar hapis isteniyor.

Üstem'in isteği üzerine sanık Burhan Gülnar'ın, er Ceylan'a, darbe teşebbüsünün delili niteliğindeki Üstem'e ait not defterinin imhası emrini verdiği belirtilen iddianamede, bu sanıkların 9 aydan 7,5 yıla kadar cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanık Üstem'in, terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının gizlilik içinde görüşmelerini sağlayan "ByLock" programını kullandığının belirlendiği aktarılan iddianamede, sanığın banka hesabından "Research Electronics" isimli firmaya yüklü miktarda para gönderdiği öne sürülüyor.