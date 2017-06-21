Sahil Güvenlik Komutanlığı darbe girişimi davasında ara karar

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki salonda görülen duruşmada, tanık beyanlarının alınmasının tamamlanmasının ardından Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, önceki duruşmalarda alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.
Sanık ve avukatlarının talepleri ile duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme daha sonra ara kararını açıkladı.
Buna göre, "sanıklara isnat edilen suçun vasfı ve mahiyeti" "delillerin tam olarak toplanmamış olması" ve "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle sanıkların tahliye talepleri reddedilerek, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılması talebini de reddeden mahkeme, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen sanıkların yazım içerikleri, HTS kayıtları ve cep telefonun internet trafiğiyle ilgili bilgilerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) istenmesine hükmetti.
Mahkeme duruşmayı 28 Eylül'e erteledi.
Sanık er Anıl Ceylan dışındaki sanıklar için "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
Sanık Hakan Üstem ve Süleyman Yarayan'ın "silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan 22,5 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamede, diğer sanıkların ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
İddianamede ayrıca sanık Yarayan hakkında, kendisini teslim almaya gelen Merkez Komutanlığı görevlilerini havaya ateş açıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 9 aydan 4,5 yıla kadar hapis isteniyor.
Üstem'in isteği üzerine sanık Burhan Gülnar'ın, er Ceylan'a, darbe teşebbüsünün delili niteliğindeki Üstem'e ait not defterinin imhası emrini verdiği belirtilen iddianamede, bu sanıkların 9 aydan 7,5 yıla kadar cezalandırılmaları talep ediliyor.
Sanık Üstem'in, terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının gizlilik içinde görüşmelerini sağlayan "ByLock" programını kullandığının belirlendiği aktarılan iddianamede, sanığın banka hesabından "Research Electronics" isimli firmaya yüklü miktarda para gönderdiği öne sürülüyor.
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'in de arasında bulunduğu 28 kişi hakkında açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ilişkin, "Yürüyün yürümesine de aman düşmeyin, yarı yolda üşenip geri dönmeyin. Soluğunuz yeterse Pensilvanya'ya kadar gidin, geri gelmeyin" dedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Üsküdar Şemsi Paşa Cami önünde yapılan çalışma durduruldu. Proje tekrar değerlendirilecek" dedi
"Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile eski komutanlar Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosya ile Danıştay saldırısı dosyasının ayrılmasına karar verildi
Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Katar'a kargo gönderdiğimiz uçakların sayısı 105 oldu. Normal gıda maddelerini uçakla götürmek ekonomik değil. İlk gemimiz bugün Katar'a doğru yola çıkacak, ardından gemilerle devam edeceğiz." dedi.
Çeşitli birliklerden gönderilen obüslerin yüklü olduğu tır ve askeri araçlar Kilis'e ulaştı
Gazze'ye yönelik 10 bin ton yardım malzemesi taşıyan gemiyi Aşdod Limanı'nda karşılayan Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Ökem, Gazze'ye yönelik yardımlarının süreceğini söyledi
Manisa'da 731 askerin zehirlendiği olayda yemek şirketinin GM'si gözaltına alındı
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen harekatta, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere ait 4 mağara, ikişer sığınak ve silah mevzisi imha edildi
Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye mahkemesi sayısı, eylül ayında iki mahkemenin daha faaliyete geçirilmesiyle 9'a çıkarılacak
Türkiye'de 2016'da meydana gelen trafik kazaları sonucunda 7 bin 300 kişi öldü, 303 bin 812 kişi yaralandı
Yargıtay’ın bozduğu karar sonrası yeniden görülmesine başlanacak Ergenekon davasının ilk duruşması bugün yapılıyor
Ceza infaz kurumlarındaki psiko-sosyal yardım servislerinde sosyolog ve çocuk gelişimi uzmanı da görevlendirilecek.
Diyarbakır'ın 6 ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda 1,5 tonu toprağa gömülü olmak üzere 4 ton 710 kilogram esrar bulundu
Gaziantep'te işlek bir caddede bayram alışverişi yapan vatandaşlara rastgele ateş eden kişi, 1'i ağır 5 kişiyi yaraladı
Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi’ne göre; 41 ilin valisi değişti, 12 ilçenin kaymakamı vali olarak atandı