Fransa'da yeni hükümet kuruldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Başbakan Edouard Philippe'in kurduğu yeni hükümeti onayladığı bildirildi.
Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, Elysee Sarayı'nda yaptığı açıklamada, merkez sağdan politikacı 46 yaşındaki Edouard Philippe'in kurduğu kabineyi duyurdu.
Açıklamaya göre, kabinede merkez sağ ve merkez soldan isimler bulunuyor. Buna göre, kabine şöyle:
- Gerard Collomb, Devlet ve İçişleri Bakanı
- Nicolas Hulot, Devlet ve Ekoloji Bakanı
- Nicole Belloubet, Devlet ve Adalet Bakanı
- Florence Parly, Devlet ve Savunma Bakanı
- Jean-Yves Le Drian, Avrupa ve Dışişleri Bakanı
- Jacques Mezard, Uyum Bakanı
- Agnes Buzyn, Sağlık ve Dayanışma Bakanı
- Françoise Nyssen, Kültür Bakanı
- Bruno Le Maire, Ekonomi Bakanı
- Muriel Penicaud, Çalışma Bakanı
- Jean-Michel Blanquer, Milli Eğitim Bakanı
- Stephane Travert, Tarım Bakanı
- Gerald Darmanin, Maliye Bakanı
- Frederique Vidal, Yüksek Öğrenim, Araştırma ve Geliştirme Bakanı
- Annick Girardin, Denizaşırı Ülkeler Bakanı
- Laura Flessel, Spor Bakanı
- Elisabeth Borne, Taşımacılıktan Sorumlu Bakan
- Nathalie Loiseau, AB İşlerinden Sorumlu Bakan
- Christophe Castaner, Hükümet Sözcüsü ve Parlamento İşlerinden Sorumlu Bakan
- Marlene Schiappa, Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan
- Sophie Cluzel, Engellilerden Sorumlu Bakan
- Mounir Mahjoubi, Dijital Gelişmelerden Sorumlu Bakan
Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin (LREM), Demokrasi Hareketi (MoDem) ile kurduğu ittifak, pazar günü yapılan milletvekili genel seçiminin ikinci turu sonucunda Ulusal Mecliste 577 milletvekilliğinin 350'sini kazanarak çoğunluğu elde etmişti.
MoDem Lideri François Bayrou, Avrupa Parlamentosu üyelerinin danışman kadrolarına verilen maaşlarda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle hareketi hakkında soruşturma başlatılmış olması nedeniyle bugün Adalet Bakanlığı görevinden istifa etmiş ve yeni kabinede görev almayacağını bildirmişti.
Seçim sonucunda Cumhuriyet Yürüyüşü, Ulusal Mecliste toplam 308 milletvekilliği kazanarak tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa da sahip olmuştu.
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