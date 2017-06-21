Güncelleme: 21:53, 21 Haziran 2017 Çarşamba

Balıkesir'deki FETÖ soruşturmasında 12 tutuklama



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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na FETÖ/PDY yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 12'si tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Balıkesir'in Edremit ilçesinde, FETÖ/PDY yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 12'si tutuklandı. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ'ye ait eğitim kurumlarında çalıştıkları ve şifreli haberleşme programı ''ByLock'' kullandıkları belirlenen 21 kişiden 14'ü gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, diğer zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.K, İ.Ü, M.A, S.Y, C.S, S.G, İ.Ş, H.Y, M.İ, C.T, M.S.K. ve R.K. tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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