İsrail basını Türkiye'nin Kudüs'teki faaliyetlerinden rahatsız

İsrail gazetesi, Türkiye’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yürüttüğü faaliyetlerden rahatsız oldu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesi, Türkiye’nin Doğu Kudüs’teki Filistinlilere destek verdiğini ve kentin Müslüman kimliğini güçlendirmeye çalıştığını ifade eden bir haber yayımladı.
Gazete, Türkiye’nin Filistin’deki kurumları aracılığıyla Doğu Kudüs’ün Müslüman kimliğini güçlendirdiğini manşetten verdi.
"Erdoğan’ın Tapınak Tepesi’nde (Mescid-i Aksa) güçlenişi" başlığını manşet olarak kullanan gazete, "Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışından bir asır sonra, Türk kurumları kentin doğusuna milyonlarca dolar akıtarak, Müslüman bir devlet rolü üstlenme konusunda büyük bir çaba ortaya koyuyor." ifadesine yer verdi.
Gazete, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) Doğu Kudüs’teki faaliyetlerine dikkati çekerek, TİKA’nın 2004’ten beri milyonlarca dolar harcadığı 63 projeyi tamamladığını belirtti.
Türkiye’nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Şeyh Raid Salah liderliğindeki Filistin 1948 İslami Hareket ile Kudüs eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri'ye yakın olduğuna vurgu yapan gazete, "Türkiye'nin müttefikleri İsrail’in düşmanları" diye yazdı.
Türkiye’nin TİKA aracılığıyla Kudüs’te yürüttüğü faaliyetler arasında Mescid-i Aksa’daki Kubbet’us Sahra’nın üstündeki hilal ile Mescid-i Aksa’daki Osmanlı Arşivi'ni restore etmesi de olduğunu belirten Gazete, Doğu Kudüs dükkanlarında giderek artan Türk bayraklarının artması ve Türk yemeklerinin yaygınlaşmasına dikkati çekti.
Geçtiğimiz haftalarda Kudüs'ün Yahudi Belediye Başkanı Nir Barakat'ın iki danışmanı tarafından hazırlanan bir raporda da "Türkler Kudüs'ü ele geçiriyor" başlığıyla yer vermişti. Gazetenin haberine göre "Erdoğan ve İsrail arasında kalan Doğu Kudüslü Araplar" başlığını taşıyan raporda, Türkiye'nin Kudüs'te yürüttüğü faaliyetlerden duyulan rahatsızlık dile getirildi.
Gazetenin, "Nefes kesici" ve "şok edici" olarak tanımladığı raporda, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın Kudüs'teki Filistinliler arasında artan popülaritesinden yakınıldı.
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İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesi, Türkiye'nin işgal altında bulunan Doğu Kudüs’teki Filistinlilere destek verdiğini ve kentin Müslüman kimliğini güçlendirmeye çalıştığını yazdı
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