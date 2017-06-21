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Alman Parlamentosu'ndan askerlerini İncirlik’ten çekme kararına onay
Alman Parlamentosu'ndan askerlerini İncirlik’ten çekme kararına onay

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Alman askerlerinin İncirlik üssünden çekilerek Ürdün’ün Al-Azrak üssüne konuşlandırması konusunda verilen önergeyi kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Alman askerlerinin İncirlik üssünden çekilerek Ürdün’ün Al-Azrak üssüne konuşlandırması konusunda verilen önergeyi kabul etti.

Hükümette bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD), Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilerek Al-Azrak üssüne taşınması yönünde verdiği önerge 85’e karşı 461 oyla kabul edildi. Toplam 569 milletvekilinin katıldığı oylamaya 23 milletvekili çekimser kaldı.

Muhalefette yer alan Yeşiller Partisi ve Sol Partinin Alman askerlerinin sadece İncirlikten çekilmesi konusunu içeren önergesi ise oy çokluğuyla reddedildi.

Bakanlar Kurulu da 7 Haziran’da Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilmesi yönünde karar almıştı.

Alman askerlerinin Ürdün'deki "Muvaffak Salti Hava Üssü'ne taşınması öngörülüyor.

Üste DAEŞ'le mücadele kapsamında görev yapan 280 askerin yanı sıra tornado keşif uçakları bulunuyor.



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