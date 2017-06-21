Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesinde 6 askere gözaltı

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen 6 asker gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında, kışlada yemek dağıtım ve kontrol heyetinde bulunan 6 subay ve astsubay hakkında yakalama kararı çıkardı.
Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 subay ve astsubayı gözaltına aldı.
Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında, 17 Haziran'da yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmış, olayla ilgili soruşturma kapsamında 40 kişi gözaltına alınmıştı.
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1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki gıda zehirlemesi şüphesine ilişkin sürdürülen soruşturma çerçevesinde kışlada yemek dağıtım ve kontrolünde görevli aralarında subay ve astsubayların da olduğu 6 asker gözaltına alındığı bildirildi.
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