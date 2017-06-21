22:53, 21 Haziran 2017 Çarşamba

Tillerson'dan Katar açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar'a sunulmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından koordine edilen bir talep listesinin hazırlandığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Tillerson, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Körfez ülkeleri arasında devam eden anlaşmazlık bağlamında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikler, Mısır ve Bahreyn tarafından koordine edilen bir talep listesinin hazırlandığını anlıyoruz. Umuyoruz ki bu liste mantıklı ve üzerinde harekete geçmeye müsaittir ve kısa zaman içinde Katar'a sunulur. Kuveyt'in arabuluculuk çabalarını da destekliyor ve bu konunun çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz."