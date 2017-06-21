Ahiliğin başkentinde 6 bin kişilik birlik iftarı

Esnafların piri Ahi Evran-ı Veli'nin memleketi Kırşehir'de, başta sığınmacılar olmak üzere yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı birlik ve beraberlik iftarı yapıldı.
Kırşehir Belediyesinin organizasyonuyla tarihi Cacabey Meydanı'na kurulan masalarda orucunu açan vatandaşlar, Kadir Gecesi'nde Türkiye ve İslam alemi için dua etti.
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, iftar programı öncesinde yaptığı konuşmada, iç savaşların, kargaşaların, kan ve gözyaşının yaşandığı İslam coğrafyasında buruk bir ramazan ayı idrak edildiğini söyledi.
"Ahiliğin başkenti Kırşehir'de gönül coğrafyamıza huzurun gelmesi için hep beraber Kadir Gecesi'nde dua edelim" diyen Bahçeci, birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramları kutlamayı diledi.
İftar programına Kırşehir'deki bütün sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcilerinin katıldığını vurgulayan Bahçeci, bu mutluluğu bir arada yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu dile getirdi.
Programa, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli, CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, MHP İl Başkanı Arif Kılıç, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, daire müdürleri, sığınmacı aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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