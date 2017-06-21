23:01, 21 Haziran 2017 Çarşamba

Gannuşi, SkyNews Arabiya'ya dava açtı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tunus Nahda Hareketi Partisi lideri Raşid el-Gannuşi'nin, Abu Dabi Merkezli SkyNews Arabiya kanalının kendisini 2013 yılında suikaste kurban giden Tunuslu siyasetçi Şukri Belaid'in ölümü ile ilişkilendiren haberden dolayı SkyNews Arabiya'ya dava açtığı bildirildi.

Gannuşi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "SkyNews Arabiya kanalında 9 Haziran tarihinde yayınlanan haber, yanlış bir şekilde Nahda Hareketi'nin lideri Şukri Belaid'in suikastiyla ilişkilendirilmiştir. Gannuşi, suikast ile veya suikasti gerçekleştiren terör örgütüyle ilişkilendiren temelsiz suçlamalar karşısında şaşkına döndü." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu haber hakkında bilgi almak için Gannuşi ile hiç bir şekilde iletişime geçilmediğini aktaran paylaşımda, Gannuşi'nin söz konusu "asılsız suçlamalar karşısında" SkyNews Arabiya kanalına dava açmaktan başka çaresinin kalmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan, ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı. Katar ise "amacı devlete zarar vermek ve tamamı uydurma olan bir iftira kampanyasına maruz kalındığını" ifade etmişti.

Katar'a diplomatik ve lojistik ambargo uygulayan ülkeler, Doha'nın Hamas gibi bölgedeki Müslüman Kardeşler bağlantılı gruplara desteğini "teröre destek" şeklinde yansıtmıştı. Başta BAE olmak üzere, söz konusu ülkelerde Katar ve bölgedeki Müslüman Kardeşler bağlantılı gruplar aleyhine yoğun bir medya kampanyası başlatılmıştı.

SkyNews Arabia kanalında 9 Haziran tarihinde yayınlanan haberde, Tunus'un önde gelen solcu muhalif liderlerinden Şükrü Belaid'in suikastinde "FBI raporlarına göre, Katar'ın bölgedeki yakın müttefiki Nahda Hareketi'nin ilişkili olduğu" iddia edilmişti.