"Bu ülkenin gençlerini uyuşturucu terörüne feda edemeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin gençlerini ne Kandil ve Pensilvanya'daki terör baronlarına ne de uyuşturucu terörüne asla feda edemeyiz." dedi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.
Konuşmasına bu gece idrak edilen ve Kuran-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlıdır" diye buyrulan Kadir Gecesi'ni gönülden tebrik ederek başlayan Erdoğan, "Rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bu mukaddes gecenin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum." dedi.
Erdoğan, bu gecenin feyzinden, bereketinden istifade etmenin, Kadir Gecesi'nin kadrinin ve kıymetinin bilinmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bizim nazarımızda silahlı terör neyse, uyuşturucu terörü de odur. Devletin uyuşturucuyla mücadele hususunda yaptığı pek çok çalışma vardır. Ancak son günlerde basın yayın organlarına yansıyan, hatta kendimizin de yol kenarında bizzat şahit olduğu, yürek yakıcı manzaralar bu konularda halen eksiklerimizin olduğunu gösteriyor. Kaldırım köşelerinde veya sokak ortasına kendinden geçmiş bir şekilde oralarda kendini bırakmış gençler, sadece devlete değil, hepimize ciddi sorumluluklar yüklüyor.
Her ne kadar Avrupa ülkelerinin çok çok altında da olsa bizim milletçe bu yarayı daha fazla büyümeden, kangrene dönüşmeden tedavi etmemiz gerekiyor. Bunun yolu da aile, okul, üniversite, medya ve sivil toplum olarak el birliği ve dayanışma içinde meseleye eğilmemizden geçiyor."
Erdoğan, 80 milyon olarak büyük bir aile olunduğunu, bu tür sorunların çözüme kavuşturulmasında da bir aile gibi hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
"Bu ülkenin gençlerini ne Kandil ve Pensilvanya'daki terör baronlarına ne de uyuşturucu terörüne asla feda edemeyiz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Onlar bizim gençlerimiz, bizim çocuklarımız. Gençlerimizin eline silah vererek, bedenine uyuşturucu zerk ederek, zihinlerini iğfal ederek geleceğimize kast edenlere göz yummayacağız. Bunun yolu, milli ve manevi değerlerimizle teçhiz edilmiş, kendini bilen ve öz güven sahibi bir gençlik yetiştirmekten geçiyor. Bize sokak köşelerinde, dağ başlarında hayatlarını söndüren değil, ömrünü bu ülke ve millet için vakfeden gençler lazım. Bu konuda özellikle sivil toplum kuruluşlarımıza önemli görevler düşüyor. Terör örgütlerine de, uyuşturucuya da kaptırdığımız her gencimizle devletle birlikte sivil toplum kuruluşlarımızın da mesuliyeti olduğuna inanıyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin gençlerini ne Kandil ve Pensilvanya'daki terör baronlarına ne de uyuşturucu terörüne asla feda edemeyiz." dedi
1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki gıda zehirlemesi şüphesine ilişkin sürdürülen soruşturma çerçevesinde kışlada yemek dağıtım ve kontrolünde görevli aralarında subay ve astsubayların da olduğu 6 asker gözaltına alındığı bildirildi.
İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesi, Türkiye'nin işgal altında bulunan Doğu Kudüs’teki Filistinlilere destek verdiğini ve kentin Müslüman kimliğini güçlendirmeye çalıştığını yazdı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na FETÖ/PDY yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 12'si tutuklandı
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'in de arasında bulunduğu 28 kişi hakkında açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ilişkin, "Yürüyün yürümesine de aman düşmeyin, yarı yolda üşenip geri dönmeyin. Soluğunuz yeterse Pensilvanya'ya kadar gidin, geri gelmeyin" dedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Üsküdar Şemsi Paşa Cami önünde yapılan çalışma durduruldu. Proje tekrar değerlendirilecek" dedi
"Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile eski komutanlar Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosya ile Danıştay saldırısı dosyasının ayrılmasına karar verildi
Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Katar'a kargo gönderdiğimiz uçakların sayısı 105 oldu. Normal gıda maddelerini uçakla götürmek ekonomik değil. İlk gemimiz bugün Katar'a doğru yola çıkacak, ardından gemilerle devam edeceğiz." dedi.
Çeşitli birliklerden gönderilen obüslerin yüklü olduğu tır ve askeri araçlar Kilis'e ulaştı
Gazze'ye yönelik 10 bin ton yardım malzemesi taşıyan gemiyi Aşdod Limanı'nda karşılayan Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Ökem, Gazze'ye yönelik yardımlarının süreceğini söyledi
Manisa'da 731 askerin zehirlendiği olayda yemek şirketinin GM'si gözaltına alındı
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen harekatta, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere ait 4 mağara, ikişer sığınak ve silah mevzisi imha edildi
Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye mahkemesi sayısı, eylül ayında iki mahkemenin daha faaliyete geçirilmesiyle 9'a çıkarılacak
Türkiye'de 2016'da meydana gelen trafik kazaları sonucunda 7 bin 300 kişi öldü, 303 bin 812 kişi yaralandı
Yargıtay’ın bozduğu karar sonrası yeniden görülmesine başlanacak Ergenekon davasının ilk duruşması bugün yapılıyor