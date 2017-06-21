23:16, 21 Haziran 2017 Çarşamba

"Bu ülkenin gençlerini uyuşturucu terörüne feda edemeyiz"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin gençlerini ne Kandil ve Pensilvanya'daki terör baronlarına ne de uyuşturucu terörüne asla feda edemeyiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

Konuşmasına bu gece idrak edilen ve Kuran-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlıdır" diye buyrulan Kadir Gecesi'ni gönülden tebrik ederek başlayan Erdoğan, "Rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bu mukaddes gecenin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum." dedi.

Erdoğan, bu gecenin feyzinden, bereketinden istifade etmenin, Kadir Gecesi'nin kadrinin ve kıymetinin bilinmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

"SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZIN DA MESULİYETİ OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim nazarımızda silahlı terör neyse, uyuşturucu terörü de odur. Devletin uyuşturucuyla mücadele hususunda yaptığı pek çok çalışma vardır. Ancak son günlerde basın yayın organlarına yansıyan, hatta kendimizin de yol kenarında bizzat şahit olduğu, yürek yakıcı manzaralar bu konularda halen eksiklerimizin olduğunu gösteriyor. Kaldırım köşelerinde veya sokak ortasına kendinden geçmiş bir şekilde oralarda kendini bırakmış gençler, sadece devlete değil, hepimize ciddi sorumluluklar yüklüyor.

Her ne kadar Avrupa ülkelerinin çok çok altında da olsa bizim milletçe bu yarayı daha fazla büyümeden, kangrene dönüşmeden tedavi etmemiz gerekiyor. Bunun yolu da aile, okul, üniversite, medya ve sivil toplum olarak el birliği ve dayanışma içinde meseleye eğilmemizden geçiyor."

Erdoğan, 80 milyon olarak büyük bir aile olunduğunu, bu tür sorunların çözüme kavuşturulmasında da bir aile gibi hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Bu ülkenin gençlerini ne Kandil ve Pensilvanya'daki terör baronlarına ne de uyuşturucu terörüne asla feda edemeyiz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onlar bizim gençlerimiz, bizim çocuklarımız. Gençlerimizin eline silah vererek, bedenine uyuşturucu zerk ederek, zihinlerini iğfal ederek geleceğimize kast edenlere göz yummayacağız. Bunun yolu, milli ve manevi değerlerimizle teçhiz edilmiş, kendini bilen ve öz güven sahibi bir gençlik yetiştirmekten geçiyor. Bize sokak köşelerinde, dağ başlarında hayatlarını söndüren değil, ömrünü bu ülke ve millet için vakfeden gençler lazım. Bu konuda özellikle sivil toplum kuruluşlarımıza önemli görevler düşüyor. Terör örgütlerine de, uyuşturucuya da kaptırdığımız her gencimizle devletle birlikte sivil toplum kuruluşlarımızın da mesuliyeti olduğuna inanıyorum."