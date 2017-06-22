01:04, 22 Haziran 2017 Perşembe

DEAŞ, Musul'daki tarihi Büyük Nuri Camisi'ni havaya uçurdu



Foto: Arşiv

Musul'da DEAŞ, tarihi Büyük Nuri Camisi ile birlikte minaresini havaya uçurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak'ın Musul kentinde bulunan DEAŞ'ın tarihi Büyük Nuri Camisi ile birlikte minaresini havaya uçurduğu bildirildi. Musul Operasyonlar Komutanlığında görevli Korgeneral Abdulemir Yarullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güçlerimiz 50 metre uzaklıktayken DEAŞ, Musul'daki tarihi Büyük Nuri Camii ve onun Minaresini patlatarak havaya uçurdu." ifadesini kullandı. Söz onusu DEAŞ'ın eylemini "Büyük suç" olarak nitelendiren Yarullah, güvenlik güçlerinin camiye doğru ilerlemesinin sürdüğünü aktardı. Musul'daki Büyük Nuri Camii, Haziran 2014'te DEAŞ'ın kenti ele geçirdiği sırada örgütün elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin hilafeti ilan ettiği merkez olarak biliniyor. Caminin bulunduğu mahalle de Büyük Camii Mahallesi adını taşıyor.

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