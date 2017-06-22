Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
04:07, 22 Haziran 2017 Perşembe
Güncel
Güncelleme: 03:22, 22 Haziran 2017 Perşembe

  • Paylaş
BM'nin 2050 Türkiye nüfusu tahmini 95 milyon
BM'nin 2050 Türkiye nüfusu tahmini 95 milyon

BM, mevcut eğilimlere göre hesapladığı Dünya Nüfus Tahmini Raporunun 2017 güncellemesini açıkladı. Raporda Türkiye nüfusunun 2050'de 95 milyonu geçeceği öngörüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) dünya nüfusunun 2030'da 8,6, 2050'de 9,8 ve 2100'de 11,2 milyarı geçmesinin beklendiğini duyurdu.

BM, mevcut eğilimlere göre hesapladığı Dünya Nüfus Tahmini Raporunun 2017 güncellemesini açıkladı. Rapora göre dünyada halen en az 7,6 milyar kişi yaşıyor.

Rapora göre dünya nüfusuna her yıl yaklaşık 83 milyon kişi ekleniyor. Tahminlere göre dünya genelinde nüfus artış eğilimi korunmakla birlikte artış hızında yavaşlamanın devam etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE NÜFUSU 2050'DE 95 MİLYONU GEÇECEK

Raporda Türkiye nüfusunun 2050'de 95 milyonu geçeceği, 2058'den itibaren ise azalmaya başlayarak 2100'de 85 milyon civarına gerileyeceği öngörülüyor.

Raporda yer alan bazı önemli tahminler şöyle:

Halen 1.3 milyar nüfusu olan Hindistan'ın 2024 yılında şu anda 1,4 milyar nüfusa sahip Çin'i geçmesi bekleniyor.

Nüfusu en hızlı artan ve şu anda 7. sırada olan Nijerya'nın 2050'de dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olacağı tahmin ediliyor.

En az gelişmiş ülkeler grubunun halen bir milyar olan nüfusunun 2050'de 1,9 milyara ulaşması bekleniyor.

26 Afrika ülkesinin nüfusunun 2050'ye kadar en az ikiye katlanacağı tahmin ediliyor.

60 YAŞ VE ÜZERİ NÜFUS, 2050'YE KADAR İKİ, 2100'E KADAR İSE 3 KAT ARTACAK

Dünya genelinde halen 962 milyon olan 60 yaş ve üzeri nüfusun, 2050'ye kadar iki kattan fazla, 2100'e kadar ise üç kattan fazla artarak 3,1 milyara çıkması bekleniyor.

Avrupa'da halen toplam nüfusa oranı yüzde 25 olan 60 yaş ve üzeri nüfusun 2050'de yüzde 35'in üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Dünya genelinde halen 137 milyon olan 80 yaş ve üzeri kişi sayısının 2050'de üç kattan fazla artarak 425 milyon olması bekleniyor.



İlgili Konular BM Dünya Nüfus Tahmini Raporu
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
BM'nin 2050 Türkiye nüfusu tahmini 95 milyon
BM'nin 2050 Türkiye nüfusu tahmini 95 milyon

BM, mevcut eğilimlere göre hesapladığı Dünya Nüfus Tahmini Raporunun 2017 güncellemesini açıkladı. Raporda Türkiye nüfusunun 2050'de 95 milyonu geçeceği öngörüldü
Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmeleri ile ilgili 6 tutuklama
Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmeleri ile ilgili 6 tutuklama

Manisa'daki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden aralarında yemek şirketinin genel müdürünün de bulunduğu 6 kişi tutuklandı
quot Bu ülkenin gençlerini uyuşturucu terörüne feda edemeyiz quot
"Bu ülkenin gençlerini uyuşturucu terörüne feda edemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin gençlerini ne Kandil ve Pensilvanya'daki terör baronlarına ne de uyuşturucu terörüne asla feda edemeyiz." dedi
İsrail basını Türkiye'nin Kudüs'teki faaliyetlerinden rahatsız
İsrail basını Türkiye'nin Kudüs'teki faaliyetlerinden rahatsız

İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesi, Türkiye'nin işgal altında bulunan Doğu Kudüs’teki Filistinlilere destek verdiğini ve kentin Müslüman kimliğini güçlendirmeye çalıştığını yazdı
Balıkesir'deki FETÖ soruşturmasında 12 tutuklama
Balıkesir'deki FETÖ soruşturmasında 12 tutuklama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na FETÖ/PDY yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 12'si tutuklandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı darbe girişimi davasında ara karar
Sahil Güvenlik Komutanlığı darbe girişimi davasında ara karar

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'in de arasında bulunduğu 28 kişi hakkında açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Bahçeli Soluğunuz yeterse Pensilvanya'ya kadar gidin geri gelmeyin
Bahçeli: Soluğunuz yeterse Pensilvanya'ya kadar gidin, geri gelmeyin

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ilişkin, "Yürüyün yürümesine de aman düşmeyin, yarı yolda üşenip geri dönmeyin. Soluğunuz yeterse Pensilvanya'ya kadar gidin, geri gelmeyin" dedi
Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu
Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Üsküdar Şemsi Paşa Cami önünde yapılan çalışma durduruldu. Proje tekrar değerlendirilecek" dedi
Ergenekon ve Danıştay davaları birbirinden ayrıldı
Ergenekon ve Danıştay davaları birbirinden ayrıldı

"Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile eski komutanlar Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosya ile Danıştay saldırısı dosyasının ayrılmasına karar verildi
Katar'a ilk destek gemisi bugün yola çıkıyor
Katar'a ilk destek gemisi bugün yola çıkıyor

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Katar'a kargo gönderdiğimiz uçakların sayısı 105 oldu. Normal gıda maddelerini uçakla götürmek ekonomik değil. İlk gemimiz bugün Katar'a doğru yola çıkacak, ardından gemilerle devam edeceğiz." dedi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Çeşitli birliklerden gönderilen obüslerin yüklü olduğu tır ve askeri araçlar Kilis'e ulaştı
Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımları sürecek
Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımları sürecek

Gazze'ye yönelik 10 bin ton yardım malzemesi taşıyan gemiyi Aşdod Limanı'nda karşılayan Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Ökem, Gazze'ye yönelik yardımlarının süreceğini söyledi
Askerlerin zehirlendiği olayda firma sahibi gözaltında
Askerlerin zehirlendiği olayda firma sahibi gözaltında

Manisa'da 731 askerin zehirlendiği olayda yemek şirketinin GM'si gözaltına alındı
TSK'dan Hakurk ve Kandil'e hava harekatı
TSK'dan Hakurk ve Kandil'e hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen harekatta, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere ait 4 mağara, ikişer sığınak ve silah mevzisi imha edildi
İstinaf mahkemelerinin sayısı artıyor
İstinaf mahkemelerinin sayısı artıyor

Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye mahkemesi sayısı, eylül ayında iki mahkemenin daha faaliyete geçirilmesiyle 9'a çıkarılacak
Trafikte 2016 bilançosu çok ağır oldu
Trafikte 2016 bilançosu çok ağır oldu

Türkiye'de 2016'da meydana gelen trafik kazaları sonucunda 7 bin 300 kişi öldü, 303 bin 812 kişi yaralandı

Haberler

Hamas'tan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi'ne tepki
Hamas'tan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi'ne tepki

BM'den 'İsrail'in Filistin'deki işgal birimleri artıyor' uyarısı
BM'den 'İsrail'in Filistin'deki işgal birimleri artıyor' uyarısı

BM, Deyrizor'daki 100 bin kişi için endişeli
BM Deyrizor'daki 100 bin kişi için endişeli

Suriye konulu Cenevre 7 görüşmelerinin tarihi belli oldu
Suriye konulu Cenevre 7 görüşmelerinin tarihi belli oldu

BM'den Musul'daki siviller için uyarı
BM'den Musul'daki siviller için uyarı

BM'den Arap ülkelerine "bölgesel birlik" çağrısı
BM'den Arap ülkelerine quot bölgesel birlik quot çağrısı

Yemen'de "zamana karşı yarış"
Yemen'de quot zamana karşı yarış quot






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 