BM'nin 2050 Türkiye nüfusu tahmini 95 milyon

Birleşmiş Milletler (BM) dünya nüfusunun 2030'da 8,6, 2050'de 9,8 ve 2100'de 11,2 milyarı geçmesinin beklendiğini duyurdu.
BM, mevcut eğilimlere göre hesapladığı Dünya Nüfus Tahmini Raporunun 2017 güncellemesini açıkladı. Rapora göre dünyada halen en az 7,6 milyar kişi yaşıyor.
Rapora göre dünya nüfusuna her yıl yaklaşık 83 milyon kişi ekleniyor. Tahminlere göre dünya genelinde nüfus artış eğilimi korunmakla birlikte artış hızında yavaşlamanın devam etmesi bekleniyor.
Raporda Türkiye nüfusunun 2050'de 95 milyonu geçeceği, 2058'den itibaren ise azalmaya başlayarak 2100'de 85 milyon civarına gerileyeceği öngörülüyor.
Raporda yer alan bazı önemli tahminler şöyle:
Halen 1.3 milyar nüfusu olan Hindistan'ın 2024 yılında şu anda 1,4 milyar nüfusa sahip Çin'i geçmesi bekleniyor.
Nüfusu en hızlı artan ve şu anda 7. sırada olan Nijerya'nın 2050'de dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olacağı tahmin ediliyor.
En az gelişmiş ülkeler grubunun halen bir milyar olan nüfusunun 2050'de 1,9 milyara ulaşması bekleniyor.
26 Afrika ülkesinin nüfusunun 2050'ye kadar en az ikiye katlanacağı tahmin ediliyor.
Dünya genelinde halen 962 milyon olan 60 yaş ve üzeri nüfusun, 2050'ye kadar iki kattan fazla, 2100'e kadar ise üç kattan fazla artarak 3,1 milyara çıkması bekleniyor.
Avrupa'da halen toplam nüfusa oranı yüzde 25 olan 60 yaş ve üzeri nüfusun 2050'de yüzde 35'in üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Dünya genelinde halen 137 milyon olan 80 yaş ve üzeri kişi sayısının 2050'de üç kattan fazla artarak 425 milyon olması bekleniyor.
BM, mevcut eğilimlere göre hesapladığı Dünya Nüfus Tahmini Raporunun 2017 güncellemesini açıkladı. Raporda Türkiye nüfusunun 2050'de 95 milyonu geçeceği öngörüldü
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