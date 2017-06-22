08:05, 22 Haziran 2017 Perşembe

Ege Denizi'nde sabaha karşı orta şiddette deprem





Ege Denizi'nde saat 05.48'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.48'de merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. İzmir kent merkezi ve çevresinde hissedilen depremin 9,88 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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