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FARC'ın silah bırakma sürecinde son aşama başladı
FARC'ın silah bırakma sürecinde son aşama başladı
Foto: Arşiv

BM, Kolombiya hükümeti ve FARC arasında imzalanan barış anlaşmasında, örgütün elindeki kalan silahları teslim edeceği son etabın başladığını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM), Kolombiya hükümeti ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında imzalanan barış anlaşmasında, örgütün elindeki kalan silahları teslim edeceği son etabın başladığını açıkladı.

BM Kolombiya Misyonundan yapılan yazılı açıklamada, 27 Haziran'da tamamlanması öngörülen, FARC'ın silah bırakma sürecinin son safhasına, BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman'ın da katılımı ile La Guajira yönetim bölgesindeki Pondores silah bırakma alanında yapılan toplantıyla geçildiği belirtildi.

Açıklamada, Kolombiya'daki barış anlaşmasının uygulama organlarından Yüksek Barış Komisyonu Üyesi Sergio Jaramillo ve örgüt liderlerinden Pastor Alape gibi isimlerinde katıldığı toplantıda ayrıca FARC'ın o bölgedeki yöneticileri tekrar silah kullanmayacağına dair anlaşma imzaladıkları kaydedildi.

Barış anlaşmasının takvimine göre mayıs sonunda bitmiş olması gereken silah bırakma süreci, toplanma alanlarındaki lojistik engeller başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı 20 Haziran'a tehir edilmiş, tarafların yaptığı görüşmelerin ardından bu tarih tekrar ertelenerek 27 Haziran'a bırakılmıştı. 



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