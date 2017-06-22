ABD'de öldürülen Müslüman genç kız için binlerce kişi toplandı

ABD'de geçen pazar günü öldürülen 17 yaşındaki Nabra Hassanen için düzenlenen anma törenine katılan binlerce kişi birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.
Virginia eyaletinin Reston kentindeki Lake Anne Plaza'da, cenazesi henüz defnedilen Hassanen için bir anma etkinliği gerçekleştirildi.
Ülkenin dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı etkinlikte konuşan Tüm Dulles Bölgesi Müslüman Toplumu (ADAMS Center) Başkanı İmam Macid, "Sizler Nabra'nın taşıdığı ruhu temsil ediyorsunuz. Tüm bu yaşananlar arasında aslında tek bir toplum olarak bir arada olduğumuzu görüyoruz." dedi.
ABD'li oyuncu John Chadwell de kısa bir konuşma yaparak, Hassanen için bir araya gelen insanlara yürekten destek vermek için törende olduğunu anlattı.
Hassanen'ın sınıf arkadaşı Hamdi Şerif ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nabra'nın "kibar" ve "eğlenceli" bir kişiliğe sahip olduğunu ve çok genç yaşta hayatını kaybettiğini söyledi. Şerif, kimsenin kendini tamamen güvende hissetmediğini, bir caminin etrafında bile tehdit altında olabileceklerini dile getirdi.
Öte yandan, Nabra Hassanen için başkent Washington'ın önemli meydanlarından Dupont Circle'da önceki akşam gerçekleşen anma etkinliğinin ardından meydandaki anıta bırakılan çiçeklerin yakıldığı iddia edildi.
Amerikan Fox5 kanalının haberine olayla ilgili olarak polis, 24 yaşındaki bir zanlıyı gözaltına aldı ancak bu kişinin kimliği açıklanmadı.
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ABD'de geçen pazar günü öldürülen 17 yaşındaki Nabra Hassanen için düzenlenen anma törenine katılan binlerce kişi birlik ve beraberlik çağrısında bulundu
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